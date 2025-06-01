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兇嫌持步槍射擊 警1死1重傷 華人嚇壞「連開20槍」

記者邵敏／鮑爾溫公園即時報導
槍案現場警車聚集，直升飛機在空中盤旋。（留學生小顏提供）
槍案現場警車聚集，直升飛機在空中盤旋。（留學生小顏提供）

洛杉磯縣華人聚居的鮑爾溫公園市 ，5月31日晚發生重大致命槍擊案，導致一名警察死亡，另一名警察重傷住院，現場還發現一名身受致命槍傷的被害人。住在附近多名華人聽到槍聲，「至少10到20聲槍響，太嚇人了。」

（視頻來源：留學生小顏／記者邵敏後製）

槍擊案發生在31日晚7時21分左右，地點位鮑爾溫公園Filhurst Avenue 4200號街區。警方接到報警電話，稱一名男子在附近持步槍射擊。

華人留學生小顏就住在案發現場不遠的地方，案發時和朋友正在旁邊餐廳吃飯，「可能因為飯店聲音嘈雜，我當時沒聽到槍聲。」晚上8時多，小顏開車回家經過案發路段，發現多條馬路已經封鎖。「我看到很多警車聚集在那，幾輛直升飛機在空中盤旋。警察荷槍實彈，戒備十分森嚴。」

小顏表示，前面一輛車想左拐，但警察當時就喝令其禁止左拐，因為前面已被封路。這名留學生最初以為警察正在圍捕大毒梟，但鄰居告訴他，發生重大槍擊案，「接連開了十多槍，兇手還沒有找到，警察正在挨家挨戶盤問。」從未經歷此番場面的小顏表示，他那時很害怕，覺得兇手可能就在周圍，於是趕緊回家。

洛杉磯縣（LASD）警局警長盧那(Robert Luna)當晚在新聞發布會上指出，「警官到達現場後，遭到槍擊。」兩名警官均被緊急送往南加大醫療中心搶救。另據洛縣消防局稱，當時一名警官被空運，另一名警官被救護車送往醫院。洛縣警局後來證實，其中一名警官因傷勢過重不治身亡，當局正在聯繫他們的家人，傷亡警察身分信息尚未公布。

LASD表示，當嫌疑人向警察開槍時，子彈擊中警官。執法人員也進行回擊，並擊中嫌疑人。據悉，涉嫌槍擊案件的嫌疑人已被送往醫院，目前傷勢穩定。當局在案發現場附近還發現一名身受致命槍傷的人，LASD認為，這名被害人是被嫌疑人槍殺。

目擊者拍攝的視頻顯示，案發時至少2輛特警車、以及多部巡邏車包圍一處民宅，警察用槍指著嫌犯。視頻畫面還記錄，很多居民站在外面，他們當時正聚在一起參加派對，聽到槍聲後，慌亂逃向安全的地方；一位居民的汽車擋風玻璃被槍聲震碎。案發當晚，附近很多華人居民都聽到槍聲，形容場景「太恐怖，坐在家中怕被流彈擊中」。

警方尚未公佈嫌疑人身分，有報導指出，這起槍擊案可能還有第二名嫌犯參與，但警方尚未證實。關於這起槍擊案的動機，警局仍在調查中，目前尚未公布更多細節。根據小顏提供的照片，案發第二天6月1日上午，案發現場馬路仍處封鎖狀態。

現場警察荷槍實彈，戒備十分森嚴。（留學生小顏提供）
現場警察荷槍實彈，戒備十分森嚴。（留學生小顏提供）
鮑爾溫公園5月31日晚發生槍案，警察1死1重傷。（留學生小顏提供）
鮑爾溫公園5月31日晚發生槍案，警察1死1重傷。（留學生小顏提供）

槍擊 華人 留學生

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