36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

根據國土安全調查局洛杉磯 分局（HSI Los Angeles）的官方發文，HSI Los Angeles參與於5月30日清晨聯合執行突襲行動，目標為一處地下夜總會，行動中總共逮捕36名中國和台灣籍人士，理由為非法滯留美國。該行動由HSI Los Angeles聯同ICE執法局洛杉磯分局（ERO Los Angeles）及「皇家大道金融犯罪特別工作小組」（El Camino Real Financial Crimes Task Force）合作展開。

（素材源自HSI Los Angeles，本報記者後製）

HSI Los Angeles於社群平台發布突襲當天的執法影片顯示，當日清晨有直升機飛臨現場，HSI執法人員迅速展開行動。畫面中，待天色漸亮時，遭逮者被帶至倉庫外圍席地而坐，多數人以手遮臉，不願曝光。雖影片經馬賽克處理，仍可辨識大多數為華裔 人士，以男性居多。在影片背景音中，可聽見一名被逮捕女性向執法人員解釋自己擁有工作許可。此外，也有被捕人士被帶入不同車輛離開現場。一位女性被拍到身穿清涼服飾，引發外界對場所性質的猜測。

官方尚未公開案件發生的詳細地點以及本次調查的更多細節，該金融犯罪工作小組在行動中的具體角色亦未明。但根據本報早前獨家掌握的消息，事發地點可能位於洛杉磯縣工業市 （City of Industry）的一處倉庫。據知情者透露，該倉庫在圈內惡名昭彰，實際上為一間人氣極高的非法夜總會。據悉，入場人均消費約40至50美元，場內經常有人吸毒、歡唱卡拉OK、舉辦生日派對，夜夜笙歌。據知情者說法和搜查令的內容，被捕人士有可能還涉及聚眾吸毒等刑事行為。