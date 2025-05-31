我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐：美若承認俄占克里米亞 將是史詩級錯誤

幸運兒中百萬元頭彩 南加大莊家賭場連3月開出3大獎

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

洛杉磯訊
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

根據國土安全調查局洛杉磯分局（HSI Los Angeles）的官方發文，HSI Los Angeles參與於5月30日清晨聯合執行突襲行動，目標為一處地下夜總會，行動中總共逮捕36名中國和台灣籍人士，理由為非法滯留美國。該行動由HSI Los Angeles聯同ICE執法局洛杉磯分局（ERO Los Angeles）及「皇家大道金融犯罪特別工作小組」（El Camino Real Financial Crimes Task Force）合作展開。

（素材源自HSI Los Angeles，本報記者後製）

HSI Los Angeles於社群平台發布突襲當天的執法影片顯示，當日清晨有直升機飛臨現場，HSI執法人員迅速展開行動。畫面中，待天色漸亮時，遭逮者被帶至倉庫外圍席地而坐，多數人以手遮臉，不願曝光。雖影片經馬賽克處理，仍可辨識大多數為華裔人士，以男性居多。在影片背景音中，可聽見一名被逮捕女性向執法人員解釋自己擁有工作許可。此外，也有被捕人士被帶入不同車輛離開現場。一位女性被拍到身穿清涼服飾，引發外界對場所性質的猜測。

官方尚未公開案件發生的詳細地點以及本次調查的更多細節，該金融犯罪工作小組在行動中的具體角色亦未明。但根據本報早前獨家掌握的消息，事發地點可能位於洛杉磯縣工業市（City of Industry）的一處倉庫。據知情者透露，該倉庫在圈內惡名昭彰，實際上為一間人氣極高的非法夜總會。據悉，入場人均消費約40至50美元，場內經常有人吸毒、歡唱卡拉OK、舉辦生日派對，夜夜笙歌。據知情者說法和搜查令的內容，被捕人士有可能還涉及聚眾吸毒等刑事行為。

目前，有關案件的更多細節仍待進一步公布。

一位女性被拍到身穿清涼服飾，引發外界對場所性質的猜測。（X@HSI Los An...
一位女性被拍到身穿清涼服飾，引發外界對場所性質的猜測。（X@HSI Los Angeles影片截圖）
當日清晨有直升機飛臨現場，HSI執法人員迅速展開行動。（X@HSI Los An...
當日清晨有直升機飛臨現場，HSI執法人員迅速展開行動。（X@HSI Los Angeles影片截圖）
在影片背景音中，可聽見一名被逮捕女性向執法人員解釋自己擁有工作許可。（X@HSI...
在影片背景音中，可聽見一名被逮捕女性向執法人員解釋自己擁有工作許可。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

洛杉磯 華裔 工業市

上一則

亞美公義促進中心執行長 Connie Chung Joe將卸任

延伸閱讀

華人聚眾工業市吸毒淫亂 無證者恐遭遞解

華人聚眾工業市吸毒淫亂 無證者恐遭遞解
探兒竟成絕命之旅 男子弒7旬母 保釋金達200萬

探兒竟成絕命之旅 男子弒7旬母 保釋金達200萬
一分鐘看加州／麥賽德縣狩鹿獵豬僅開放2天 申請要快

一分鐘看加州／麥賽德縣狩鹿獵豬僅開放2天 申請要快
嗶嗶倒車聲惱人 居民擋Waymo充電站

嗶嗶倒車聲惱人 居民擋Waymo充電站
洛縣檢察長霍克曼 與亞裔歡度傳統月

洛縣檢察長霍克曼 與亞裔歡度傳統月
大谷翔平推廣日本文化 洛杉磯道奇隊「海賊王」之夜7╱3登場

大谷翔平推廣日本文化 洛杉磯道奇隊「海賊王」之夜7╱3登場

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林

2025-05-27 23:38
加州許多社區學院都有提供ESL課程。（English Online網站）

華人喜歡到這些地方免費學英語 但現在很多人不敢去

2025-05-24 13:26

超人氣

更多 >
3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡
4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪

4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局
13職業不怕AI取代、年薪逾5萬元 分析：這些工作有共通點

13職業不怕AI取代、年薪逾5萬元 分析：這些工作有共通點