幸運兒中百萬元頭彩 南加大莊家賭場連3月開出3大獎

一名加州河濱縣居民5月14日在大莊家中了百萬美元巨額彩金。(大莊家賭場度假村提供)

南加大 莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)又傳驚喜，一位坦密庫拉（Temecula）市當地居民5月14日上午玩角子機時，驚喜擊中104萬4600美元超級頭彩，贏家已計畫攜帶全家開啟度假之旅。

大莊家指出，14日當天，在嘗試了多台角子機遊戲後，這位幸運兒決定改玩由Aristocrat Gaming公司推出的「Dragon Link」碰碰運氣。中午11時11分，他在第五次旋轉角子機時幸運擊中頭彩，獎金為104萬4599元，這筆巨額彩金後使他搖身一變成為百萬富翁。

這位來自當地的幸運兒回憶道：「我花了幾秒鐘才反應過來究竟發生了什麼事」、「我的雙手開始不由自主的顫抖」，「說實話，我到現在都不太敢相信這是真實發生的事情。這一切對我和我的家人意義重大」。

他向「大莊家賭場度假村」工作人員表示，這將是他和家人畢生難忘的夢幻經歷。他說，這筆獎金將主要用於家庭開支，也會做出一項特別安排。「孩子們一直央求我帶他們去『迪士尼 世界』，今年暑假終於可以實現這一夢想了，真等不及看到他們激動得兩眼放光的模樣。」

大莊家稍早曾宣布，兩個月前的3月13日，另一位幸運玩家在「大莊家賭場度假村」也是透過「Dragon Link」角子機遊戲猜中123萬2300美元超級頭彩。此後，還有一名河濱縣居民於4月中旬在「大莊家」獲得417萬8900美元巨額彩金。