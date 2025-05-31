南加野火蔓延200畝 疏散警告從聖地牙哥擴大至河濱縣

今年1月南加州艾塔迪那、巴沙迪那等地野火肆虐，5月末野火又從聖地牙哥蔓延至河濱縣。（示意圖，本報檔案照片）

據ABC7電視新聞報導，由於聖地牙哥 縣（San Diego County）帕拉賭場附近鄉村地區發生植被火災，疏散警告已擴大至河濱縣部分地區。

據加州 消防局稱，亨德森大火（Henderson Fire）於30日下午5:30後不久在亨德森路附近、76號州際公路以北、15號州際公路以東的地方燃起。

根據該州政府機構報告，到下午6:59，這場向西北蔓延的大火已蔓延至30英畝，地面滅火人員、空中加油機和灑水直升機等，正在陡峭的地形中努力撲滅大火。

據加州消防局（Cal Fire）稱，到30日當晚9時57分，大火蔓延至200英畝。目前僅控制了5%。

當局已向河濱縣（Riverside County）一小部分地區發出疏散警告，該縣包括聖地牙哥縣界以北、彩虹橡樹大道（Rainbow Oaks Drive）和帕拉路（Pala Road）以東、佩昌加路（Pechanga Road）和安扎路以南以及克羅斯利卡車道以西的區域。

南加 高溫植被野火蔓延200英畝，疏散警告擴大至河濱縣。（本報資料圖）