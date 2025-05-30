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洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）
六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

據可靠消息源透露，洛杉磯縣工業市（City of Industry）一家倉庫，30日淩晨，六、七十名華人涉嫌聚眾吸毒、淫亂被抓。有人被關押在艾爾蒙地市（El Monte）警察局；沒有身分的華人，則被送往洛市中心聯邦政府關押地，恐面臨遞解出境的局面。

可靠消息源向本報透露獨家內幕，30日淩晨四、五時左右，位於工業市15138 Valley Blvd一家倉庫，多達六、七十人正在裡面聚眾吸毒、淫亂，其中大部分都是華人。艾爾蒙地市（El Monte）警察局執法隊伍，持搜查令突然闖入，對他們實施逮捕。

匿名人士指出，被捕的華人中，有身分者被關押在艾爾蒙地市警察局，沒有身分的已被送往洛杉磯聯邦關押地。截至目前，被關押的華人沒有任何消息，他們大部分都是走線人，僅持有工卡，沒有合法身分。除聚眾吸毒外，還有一些賣淫的華女，也在此次行動中被抓，她們大多也沒有合法身分。

記者致電艾爾蒙地警局了解這次執法行動，值班警官（Watch Commander）表示，尚不能透露具體細節，將在合適時機向公眾發布相關信息。根據搜查令內容，工業市這家倉庫位於一個有門禁的商業場所。搜查令顯示，執法人員有權拘留該地點所有與案件相關人員、有權扣押該處所有電子設備、以及嫌疑人的車輛等。搜查令明確顯示，該處受控物質包括但不限於海洛因、大麻、致幻劑等多種非法毒品、以及相關製毒工具。

知情者表示，實施抓捕行動的這家倉庫在圈內臭名昭著，實際上就是一家非常火爆的夜總會。人均收費四、五十美元，很多人在裡面吸毒、唱歌、開生日派對，夜夜歌舞升平。但倉庫沒有任何防火設備，安全措施極差，「如果一著火，裡面的人可能全都無法逃生。」

此案中，沒有合法身分的華人被捕將面臨什麼結局？盈達律師事務所法務顧問Ricky Lam表示，加州過去作為庇護州，地方執法部門普遍採取「不主動配合」聯邦移民執法的立場，不會主動將無證移民的資訊上報。但川普政策轉向後，即便是庇護州也會出現實質性的執法合作。現行政策下，任何人只要涉及刑事指控，哪怕輕微超速、無證駕駛、地鐵逃票等行為，都有可能在案件結束後，被地方政府上報給聯邦移民局，並啟動遞解出境程序。

Ricky Lam表示，在這起案件中，有人可能以為自己只是「在場」，或「沒有被指控持有毒品」就不會有後果。但現實是，只要被警方拘捕並採集身分資訊，就有可能錄入系統，哪怕刑案撤銷，仍可能會被移送至移民局拘留。Ricky同時分析，在這起案件中，有人可能因獵奇、娛樂心態進入此場所，卻成為警局掃黃、掃毒執法對象，從而被捕。他建議華人，儘量避免前往不了解背景的場所，尤其是深夜營業的私人場所。一旦遇到警方執法或被控違法行為，務必第一時間聯繫具有刑事和移民經驗的律師諮詢。專業律師團隊可協助評估案件是否涉及移民後果，並協助準備抗辯或、或申請豁免等策略，最大限度保護當事人權益。

華人 艾爾蒙地 移民

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