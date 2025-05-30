鑽屋頂破牆入店如法炮製 竊賊洗劫格蘭岱珠寶行

遭竊的「Jewelry Bidrussian」珠寶店位於一處商業廣場內，鄰近有洗衣店與鞋店。警方指出，竊賊疑自鄰店屋頂破牆潛入行竊。（圖片來源：Google地圖）

據ABC7電視台報導，洛杉磯 縣格蘭岱（Glendale）一家經營逾45年的家庭珠寶店「Jewelry Bidrussian」，27日遭竊賊從鄰近店鋪屋頂破牆潛入，店內財物幾乎被洗劫一空，作案與數日前發生在西米谷（Simi Valley）的珠寶竊案如出一轍。聯邦調查局（FBI）已與洛市警局（LAPD）聯手展開調查，釐清兩案是否由同一竊盜集團所為。

遭竊業者比卓辛（Manail Bidrussian）表示，當天清晨進入自家店面時直覺有異，果然眼前所見是一片狼藉。「他們把本店整個清空，保險 箱裡的東西也全被偷走，所有東西都沒了，」比卓辛說。他指出，歹徒從鄰店屋頂打洞，再穿透混凝土層與厚達八吋的保險箱，手法具備高度專業性。

目前損失金額尚無法估算，比卓辛仍在盤點失竊項目，但坦言損失慘重。他表示，店內設有高階安全系統，卻在犯案當時未有警報聲響，懷疑竊賊掌握迴避或干擾系統的相關技術。

西米谷案件中，竊賊同樣是從鄰近商家破洞潛入，盜走約200萬美元現金及珠寶。警方目前正調閱並分享西米谷案的監視畫面，希望加州 其他執法單位能提供線索，盡快鎖定嫌犯，防止相同竊案再度發生。