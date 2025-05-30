三款中國產水龍頭被亞馬遜召回 原因是…
根據美國消費者產品安全委員會（CPSC）於29日發布的三份公告，超過10萬件廚房水龍頭，因含鉛量可能導致危險程度的接觸風險而遭全面召回。
被點名召回的三款水龍頭皆為中國製造，品牌分別為Vfauosit、Kicimpro與Basdehen。經測試發現，這些水龍頭含有可能滲入供水系統的鉛成分，對人體健康，尤其是嬰幼兒，構成潛在危害。目前尚未接獲任何因使用這些產品導致傷害的通報。
CPSC指出，這些水龍頭於2024年1月至2025年5月期間在亞馬遜網站上銷售，售價約為40美元，銷售商包括Whisper08、Kicimpro以及Chenfeng Store。此次召回影響約10.3萬件產品，亞馬遜及其中兩家供應商已開始主動聯絡已知消費者，通知其產品召回事宜。
CPSC強烈建議消費者立即停止使用相關水龍頭，並與供應商聯繫以申請退款。供應商在召回通知中表示，申請退款的消費者需提供已處理產品的照片，作為退費條件之一。
當局也提醒民眾，在更換受影響的水龍頭之前，若仍需使用，應於開水15秒後再行飲用，以降低鉛暴露風險。
此次召回涉及的產品明細如下：1，VFAUOSIT Kitchen Faucets：型號06BNV，不銹鋼材質，下拉式噴頭，高弧度單把手設計，單孔安裝，可伸縮水龍頭，約2萬9000件；2，KICIMPRO Kitchen Faucets：型號KM800-01-06BN，不銹鋼高弧度單把手水槽龍頭，配有下拉式噴頭與水管，約5萬件；3，BASDEHEN Kitchen Faucets：型號CFDTTH-000-YGH，啞黑色單把手設計，360度旋轉，彈簧噴口與可拆式噴頭，約2萬4000件。
消費者可透過查看亞馬遜購買紀錄，確認是否購買了相關產品。搜尋時建議使用如「Vfauosit」及「kitchen faucet」等關鍵詞進行查詢，以辨識是否涉及此次召回範圍。
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