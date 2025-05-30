大谷翔平為道奇引入亞洲美食和動漫海賊王

道奇體育場將於7月3日上演動漫「海賊王」之夜。（Dodgers提供）

洛杉磯道奇 隊陸續引入日本 球員大谷翔平 、佐佐木容輝（Roki Sasaki）和山本義信 (Yoshinobu Yamamoto)以來，也為道奇棒球場帶來了更多日本美食和元素。現在不僅在球場內可吃到日本壽司和章魚燒等，且有各種日本文化元素的推廣之夜，包括將於7月3日上演的動漫「海賊王」之夜。

道奇隊首席執行官Stan Kasten日前接受採訪時表示，「大谷翔平帶來了新的球迷。」「他改變了我們體育場比賽的觀眾結構，道奇也改變銷售的商品和一些特許經營產品。」大谷效應不限於記分板，道奇體育場也因這位日本出生的球星及投手山本義信和佐佐木容輝的受歡迎程度而擴大了日本特許經營權，反映球迷日益增長的興趣。

大谷的風靡帶來日本Hello Kitty之夜，帶來村上隆的聯名，也即將帶來海賊王。洛杉磯道奇隊和傳奇動漫工作室東映動畫日前宣布一項官方合作協議，為全球熱門系列海賊王展開為期一天的體育場宣傳活動，海賊王之夜將於7月3日星期四晚上7時10分在道奇隊主場舉行。

屆時體育場內外將舉辦各種相關活動，道奇隊將在入口處向前4萬名持票入場的球迷贈送聯名草帽，送完為止。 比賽結束後海賊王之夜將以一場特別的無人機表演結束，其中將展示該系列中深受粉絲喜愛的角色。「海賊王」由東映動畫製作，改編自尾田榮一郎創作史上最暢銷的漫畫。自1999年在日本電視上首播以來，這部標誌性動漫已過25年，吸引全球各個年齡段的數百萬粉絲。

同時大谷也帶來日本美食，據LAEaters報導，2024年總部位於東京的Tsukiji Gindaco和道奇隊合作，開始在球場第45區推出傳統章魚燒。美味的章魚球裡填滿蔥、醃漬薑和天婦羅。它也是日本各地棒球場（包括東京巨蛋）的必備美食，同時攤位也供應章魚燒醬口味的Dodger Dog。

在道奇的8號場地，Delicious Hospitality餐廳供應美味壽司和味噌薑末沙拉，其壽司口感和新鮮度接近零售店壽司水平，這對於道奇這樣一座美國味棒球場來說已相當不錯。在Field層的Cantina區域供應日式雞肉咖哩飯和米飯。在4月28日舉辦的日本文化遺產之夜上，烹飪團隊還準備牛肉照燒碗和多層wanpaku 三明治。

喜歡飲酒的球迷可去在165區包廂庭院的的Think Blue Craft Beer Bar品嚐Nikaido燒酒雞尾酒，如想品嚐一款秘密菜單的清爽雞尾酒可向任何Loge Bar（160 區）的調酒師詢問Nikaido Highball，這款雞尾酒是加入Nikaido Oita Mugi Shochu、柚子和少許蘇打水。