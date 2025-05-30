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亞美政聯執行主任葉南施 獲任洛杉磯縣治理改革委員

洛杉磯訊
亞美政聯執行主任葉南施致詞，後為亞美政聯理事會主席胡澤群。（CAUSE提供）
亞美政聯執行主任葉南施致詞，後為亞美政聯理事會主席胡澤群。（CAUSE提供）

亞美政聯 (CAUSE) 華裔執行主任葉南施（ Nancy Yap）被任命為洛杉磯縣治理改革委員會 (Los Angeles County Governance Reform Task Force) 成員，該項任命已於5 月 27 日獲得洛杉磯縣政委員會的確認。該委員會由 13人組成，負責實施經選民批准的G法案（Measure G），提高洛杉磯縣政府的透明度、問責制和公眾參與度。

葉南施說，「我很榮幸能夠為塑造一個更公平、負責的洛杉磯縣的改革做出貢獻。這項工作與亞美政聯的使命高度契合，即確保我們的社區在每個決策領域都有代表。」

亞美政聯理事會主席胡澤群（Charlie Woo）表示：「葉南施的任命體現了亞美政聯的使命——通過公民參與和領導力發展，賦權亞裔美國人。她在這個工作組中的角色確保了亞太裔社區的聲音和經驗，將在這個改革的關鍵時刻幫助塑造縣政府的未來。」

葉南施在非營利組織領導、公共政策、公民教育和小型企業所有權方面擁有超過 25 年的經驗。除了領導亞美政聯之外，她還擔任洛杉磯市建築與安全委員會副主席，並曾擔任藝術區小東京社區理事會主席。她的創業型背景，為圍繞治理、公平以及弱勢群體經濟權益的討論，提供了寶貴的視角。

亞美政聯 (CAUSE) 是一個無黨派非營利組織，成立於 1993 年，旨在促進亞太裔美國人社區的公民和政治賦權。透過增強領導力、選民教育和政策倡導，致力於建立一個更具包容性和代表性的民主國家。更多信息訪問 www.causeusa.org。

洛杉磯 亞裔 華裔

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