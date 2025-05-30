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南加青年見義勇為被殺 6歲童目睹父親遇害全程

橙縣訊
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南加日前發生一起命案，警檢仍在調查中，此為示意圖。（LASD）
南加日前發生一起命案，警檢仍在調查中，此為示意圖。（LASD）

南加橙縣日前發生一起令人痛心的案件，一名年輕的父親在加油站見義勇為，為工作人員辯護解圍，卻遭到嫌疑人報復攻擊，持刀殺害這名年僅27歲的父親。案發時，6歲兒在旁目睹父親遇害全過程。據悉，地方檢察官辦公室至今尚未對這起案件提起訴訟。

根據FOX新聞報導，此案發生在橙縣托斯汀（Tustin）Edinger Avenue的76號加油站。24日下午5時左右，27歲的被害人Stephen Mendez在加油站被刺中心臟，警方趕到現場後發現Mendez胸口中刀，醫護人員隨後將他緊急送醫，但最終宣告身亡。

遇害者家屬表示，Mendez是個好心人，案發時他正在保護加油站工作人員。一名嫌疑男子當時騷擾並威脅員工，Mendez出於善意挺身而出為員工辯護，結果慘遭刺殺。

案發後，警方逮捕涉嫌謀殺的嫌疑人，此人是來自波莫那市（Pomona）的居民Jose Herrera，現年51歲。報導指出，橙縣地方檢察官辦公室表示，他們尚未決定是否對本案提起訴訟，檢察官回復媒體「案件正在審查中」。

死者Mendez的母親Desiree Aguilar悲痛地說，「我的心都要碎了，沒有母親願意為自己的孩子安排葬禮。如果我能把心換給兒子，讓他今天活著站在這裡，我願意這麼做。」家屬呼籲地方檢察官提起公訴，並表示，如果殺害親人的兇手逍遙法外，他們絕對不會保持沈默。

死者朋友Annette Caraveo表達憤怒與悲傷，「這太令人心碎，Mendez才27歲，生活過得非常好。他只是一個普通的父親，深愛家庭，事發那天帶孩子去公園，順便來加油站買點飲料，卻在這裡捲入一場沖突後喪命。」據悉，悲劇發生時，6歲的兒子就在父親旁邊，全程目睹兇案發生，尚不知孩子情況如何。

加油站 橙縣 南加

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