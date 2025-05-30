我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國夫婦涉殺豬盤詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

瑞士冰川斷裂掩埋村莊…今日你應知道5件事

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人聚集的阿罕布拉市（Alhambra）近日驚傳一起命案，一名居住在當地、曾任洛縣應變協調員的男子，涉嫌在家中刺殺年過七旬的老母親，震驚當地社區。洛杉磯縣檢察官辦公室29日（周四）指出，42歲的羅伯特•巴瑞拉斯（Robert Antony Barreras）已於5月15日在阿罕布拉高等法院出庭，被控一項謀殺罪，案件正在審理中。

根據法庭紀錄，巴瑞拉斯已於5月15日在阿罕布拉高等法院出庭應訊，並對謀殺罪名表示不認罪。起訴書指出，巴瑞拉斯涉嫌利用與被害人之間的信任關係犯案，且被害人屬於特別弱勢族群。若罪名成立，巴瑞拉斯可能面臨最高25年徒刑至終身監禁。檢察官辧公室發言人Greg Risling形容此案「情節令人痛心」。

根據洛縣行政首長辦公室資料，巴瑞拉斯自2019年起受僱於縣府，職位為「緊急應變協調員三級」。該辦公室強調，他僅負責行政職務，未參與野火應變等實地作業，且在案發時正處於休假狀態，目前已被停職停薪。

遇害者為74歲的凱倫•巴瑞拉斯（Karen Lee Barreras），來自內華達州Sparks市，當時正在阿罕布拉探訪兒子。根據阿市警方發言人雷耶斯（Henry Reyes）指出，5月7日上午約7時45分，警方接獲通報，一名男子疑似企圖自殺。警員隨即前往位於Third Street與Main Street交界處一帶的公寓，入內發現一名男子腹部有疑似自戕刀傷，後送醫急救，確認為羅伯特•巴瑞拉斯本人。

警方並未公布案發公寓具體地址，但根據公共紀錄，羅伯特居住於南三街（South 3rd Street）。警方也在屋內發現凱倫•巴瑞拉斯倒臥，死因為頸部刺傷，洛縣驗屍官辦公室證實其當場死亡。

羅伯特於當日遭警方逮捕，住院幾天後轉入洛杉磯雙塔監獄（Twin Towers Correctional Facility），保釋金定為200萬美元，預計8月6日再次出庭。警方表示目前不尋求其他嫌疑人。

根據雷諾教區（Diocese of Reno）聲明，凱倫生前曾任該教區天主教學校總監，也曾在Holy Child幼兒發展中心擔任主任，並擔任Little Flower School校長。聲明表示：「凱倫一生奉獻於教育、領導與學生成長，其服務精神與社區貢獻留下不可磨滅的印記。」

2022至2024年間，凱倫亦於全美天主教教育協會（NCEA）擔任領導力發展總監。NCEA總裁Steven F. Cheeseman博士悼詞稱：「凱倫是親切真誠、充滿熱情、讓人期待見面的那種人。能認識她是我的榮幸。」雷諾教區也呼籲各界於這段哀傷時期，為凱倫與她的家人祈福。

阿罕布拉 洛縣 洛杉磯

上一則

小心一句話葬送前途 學生簽證暫停 社群成審查戰場

下一則

南加青年見義勇為被殺 6歲童目睹父親遇害全程

延伸閱讀

一個猛增一個銳減 比亞迪在歐洲月銷量首次超過特斯拉

一個猛增一個銳減 比亞迪在歐洲月銷量首次超過特斯拉
布碌崙區長帶頭集會 籲撥款打擊「房契盜竊」

布碌崙區長帶頭集會 籲撥款打擊「房契盜竊」
布碌崙區長贈款13家小商家 助發展數位營銷

布碌崙區長贈款13家小商家 助發展數位營銷
鴻海電動車報喜 奪三菱汽車大單

鴻海電動車報喜 奪三菱汽車大單
內華達州「最大的小城市」 壽司吃到飽比賭場更吸客

內華達州「最大的小城市」 壽司吃到飽比賭場更吸客
漢光41號兵推 美退役上將羅伯特艾布蘭任總長顧問

漢光41號兵推 美退役上將羅伯特艾布蘭任總長顧問

熱門新聞

「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
門口紗窗多年前就已無法使用，至今無人來修。（記者邵敏／攝影）

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

2025-05-23 22:50
洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林

2025-05-27 23:38
加州許多社區學院都有提供ESL課程。（English Online網站）

華人喜歡到這些地方免費學英語 但現在很多人不敢去

2025-05-24 13:26

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙
上訴法院同意川普政府要求：關稅暫時恢復

上訴法院同意川普政府要求：關稅暫時恢復