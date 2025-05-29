原訂8月來美但簽證辦不了 台灣留學生心急如焚

南加州大學近日發郵件給教職工、留學生，提醒他們大使館暫停辦理簽證以及近期儘量不要出境美國。（讀者提供）

美國政府近期對國際留學生「開刀」，發布一系列針對留學生簽證 的行政命令；在這些行政命令下，一些留學生切身感受到求學之路受阻。近日，有台灣留學生在辦理學生簽證時，受美國暫停新增學生簽證政策的影響，無法預約面談，他們原訂今年的留學計畫，恐「泡湯」。

南加州專精移民事務的律師許俊良介紹，就在最近一、兩天，有台灣留學生在申請留學簽證時，順利完成了前期申請步驟包括：上網填表、繳費等。當拿到繳費確認函，要上網預約面談時，預約窗口卻無法點擊。許俊良說，這是最近台灣留學生申請簽證普遍遇到的問題。

這批留學生原計畫今年8月來美上學，如今受美國政策影響，不知何時才能成功預約面談，進而拿到留學生簽證。許俊良表示，即便過一段時間恢復簽證申請，也會耽誤學業，因為他們需要提前來美安排宿舍等事宜，再晚就來不及了。

暫停留學生簽證面談現象，始於27日美國國務院的一份通知：美國國務卿魯比歐指示領事部門暫停新增「任何額外的學生或交流訪問學者（F、M和J類）簽證預約名額」，即日起直至進一步指引發布為止。暫停理由是官員計畫發布關於擴大對申請人的社交媒體審查。

對此，許俊良表示，美國一直對學生簽證申請者的社交媒體帳號有審查，主要是看申請人是否從事過或打算從事恐怖活動。但在如今更加嚴格的審查環境下，點贊、留言相關內容，可能也會影響學生申請簽證。

根據一位南加州大學 （USC）讀分子生物學碩士的網友在社交媒體分享的信息，其研究項目主任28日發郵件給該專業學生，因美國近日「採取前所未有極端的方式限制和取消簽證」國際學生，不管來自哪個國家，最好在取得學位前都不要離境。在這名網友發出的另一封南加州大學給教職工寄送的郵件中，稱目前全球各地領事館正在取消簽證預約，以對申請人的社交媒體帳號實施更加嚴密審查，因此「對正在辦理中的F1簽證持有者或F1簽證無有效蓋章日期的國際留學生，建議不要出境。」

美國國務卿盧比歐28日有發布對中國留學生 簽證的升級審查，表示將取消「與中國共產黨有關聯，或在關鍵領域就讀者」的學生簽證。移民律師許俊良對此表示，這兩方面的審查，很早之前就有。目前以行政命令的方式發出來，更像是通過某種方式給美國大學施壓。