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洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

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洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛杉磯訊
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遊民在診所屋頂露營、偷電、甚至放火。（KTLA5電視台）
遊民在診所屋頂露營、偷電、甚至放火。（KTLA5電視台）

洛杉磯縣中南部地區的一位醫生表示要歇業，因為診所屋頂多年來一直住著很多流浪漢，甚至多次引發火災。該診所員工、患者不勝其擾，醫生花費超過10萬美元試圖趕走這些遊民，但無濟於事，當地警察也表示無能為力。醫生稱自己就像生活在地獄裡，幾乎失去一切。

根據KTLA5報導，Tahani Soliman醫生擁有位於漢庭頓公園市（Huntington Park）的一幢診所大樓，具體地點位於拉格比大道（Rugby Avenues）和佐伊大道（Zoe Avenues）拐角處。診所隔壁的一個多層停車場，一直是無家可歸者的聚集地，很容易進入診所大樓的屋頂，並在上面露營、偷電、從診所的空調機組裡盜取廢金屬，甚至放火。

Soliman表示，她已經花費超過10萬美元，用於維修和設置圍欄等設施，例如加建鐵絲網，但這些設施都被無家可歸者輕易拆掉。「我們簡直生活在地獄裡，」Soliman指出，「遊民毀了診所的屋頂，我需要更換新屋頂、空調供電，我要把所有的東西都換掉。」

洛杉磯消防局（Los Angeles Fire Department）工作人員，日前剛撲滅停車場屋頂上的一場大火。Soliman醫生的下屬Gaby Rodriguez表示，發生火災已經不是第一次，同一地點曾發生另一起大火。當時是消防員告訴醫生和診所工作人員，停車場屋頂上住著無家可歸者。

Rodriguez指出，「我們用鐵絲網建造圍欄，但是被遊民拆了。我們在空調周圍裝籠子，他們又把籠子也拆了。」據Rodriguez提供的消息，當地警方告訴醫生及其員工，他們對解決遊民問題已經無能為力。診所向市政府求助，但電話無人接聽。Soliman說她已經受夠了，員工和患者都得不到當局支持，她感到沮喪和憤怒，「我的員工、病人和租戶都沒有得到相應保護，這就是我要歇業的原因，因為遊民住在屋頂，我幾乎失去一切。」

媒體聯繫漢庭頓公園市政府官員，他們表示將調查此事。

屋頂加建的圍欄、鐵絲網等設施都被遊民輕易拆掉。（KTLA5電視台）
屋頂加建的圍欄、鐵絲網等設施都被遊民輕易拆掉。（KTLA5電視台）
診所屋頂多年來一直住著很多流浪漢。（KTLA5電視台）
診所屋頂多年來一直住著很多流浪漢。（KTLA5電視台）

遊民 洛杉磯

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