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冒名申請、虛構交易 南加多人涉詐2500萬救助金

洛杉磯訊
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南加多人涉嫌詐騙超過2500萬美元的新冠紓困資金與聯邦小型企業擔保貸款。（示意圖取自Pixabay）
南加多人涉嫌詐騙超過2500萬美元的新冠紓困資金與聯邦小型企業擔保貸款。（示意圖取自Pixabay）

聯邦官員28日宣布，位於聖費南度谷（San Fernando Valley）與格蘭岱（Glendale）的多位居民正面臨聯邦指控，涉嫌詐騙超過2500萬美元的新冠紓困資金與聯邦小型企業擔保貸款

根據美國檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）消息，在28日被逮捕的嫌犯中，有來自格蘭岱、37歲的Sarkis Sarkisyan。他被控在2021年4月，以虛構公司名義提交虛假申請與偽造文件，騙取薪資保障計畫（Paycheck Protection Program）貸款。該計畫協助小型企業在疫情期間留住員工與支付日常開銷。Sarkisyan的假公司最終獲得超過70萬美元的紓困貸款。

另一名嫌犯為來自范奈斯（Van Nuys）、32歲的Mery Babayan，她與兩名共犯涉嫌虛構一樁不存在的企業交易，以假公司向另一家假公司出售業務為由，騙取近300萬美元聯邦小企業擔保貸款。

此外，來自北好萊塢（North Hollywood）、77歲的Felix Parker則被控在2023年1月，誇大一家空殼公司的收益，聲稱該公司年收入數百萬美元，且已繳納數萬美元聯邦稅金，藉此獲取超過200萬美元資金。

來自派柯瑪（Pacoima）、47歲的Axsel Markaryan則在2023年6月，涉嫌以偽造稅表與其他虛假文件騙取超過500萬美元的小企業管理局（SBA）貸款，並將其中至少10萬美元轉給亞美尼亞的一名共犯，以洗錢方式轉移資金。

檢方指出，所有被告均面臨合謀詐騙政府補助金等多項罪名。如果罪名成立，每人可能面臨數十年聯邦監禁。執法人員在行動中查獲近2萬美元現金、兩台點鈔機、面額為2000與1萬美元的鈔票綁條、多部手機與筆記型電腦、兩把上膛的9毫米半自動手槍與多盒子彈。

加州中區聯邦檢察官Bill Essayli表示，「今天的執法行動傳達一個明確訊息：任何濫用政府救助計畫的犯罪者，都將面臨法律制裁。如果你非法取得新冠紓困或小企業貸款資金，我們的下一個目標可能就是你。」

貸款 加州 疫情

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