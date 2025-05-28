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0.99元/磅的櫻桃重現江湖 華人超驚喜

記者王若然／鮑爾溫公園即時報導
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王女士在超市買到了0.99美元一磅的櫻桃。（王女士提供）
王女士在超市買到了0.99美元一磅的櫻桃。（王女士提供）

五月中旬是加州櫻桃季開始，南加州各大超市都陸續上架櫻桃。不過每家超市櫻桃的品種、品質以及價格，有很大差別。有華人表示，在住家附近超市，買到不到一美元一磅的櫻桃，味道很不錯。

南加華人聚居城市鮑爾溫公園的居民王女士表示，最近在住家附近的Vallarta Supermarket買到0.99美元一磅的櫻桃，味道很不錯。王女士說，她是5月24日下午去該超市買菜，偶然看到櫻桃很新鮮，價格又便宜，就買回家嚐一嚐，結果味道酸甜可口，非常不錯。這些櫻桃大約每袋有兩磅重，每袋售價不到2美元。

王女士說，她當天購買時，超市的貨源還很充足。她說，其實吸引她的，不只是價格，這款櫻桃非常新鮮、多汁。雖然不如其他超市個頭大，但味道差不多。王女士認為，這款櫻桃甜度適中，略有一點酸，不軟不硬，很合她的口味。

王女士提及的Vallarta Supermarket是墨西哥風格超市，位13940 Ramona Blvd，Baldwin Park。鮑爾溫公園市的居民雖然主要是西裔，但近幾年有越來越多華人定居於此。相比傳統華人城市，如聖蓋博、蒙特利公園市的超市，這裡的墨西哥風格超市蔬果價格通常較便宜，有些居住在華人區的民眾，甚至特意來此買菜。

不過0.99美元一磅的櫻桃，在墨西哥超市也屬少見。王女士表示，她住家附近有很多超市，只有Vallarta Supermarket有此好價。其他超市櫻桃多為1.99美元至3.99美元一磅，但是櫻桃個頭比較大。

Vallarta Supermarket屬連鎖超市，其他城市如惠提爾（Whittier）、巴沙迪那、洛杉磯、唐尼（Downey）等也有。去年6月，有華人消費者在克萊蒙市（Claremont）的Super King超市，也買到類似價格的櫻桃。

根據加州櫻桃協會，加州櫻桃季通常是5月中旬至6月，持續六周。每年為在櫻桃季嚐鮮，加州民眾早早就期待櫻桃季的到來。根據Cherrytimes報導，今年加州櫻桃季比預期晚一周，產量較往年下降，但櫻桃質量有保障。CapitalPress網站報導，因為產量下降和市場需求量增大，加州今年的櫻桃價格會上漲。今年銷量預計下降7%，平均市場價格為4.75美元一磅，有些則為5至6美元一磅。

加州 華人 墨西哥

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