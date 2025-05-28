我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia首季獲利優於預期 盤後股價漲近4%

等待Nvidia財報 美股收低 道指跌逾240點

全國漢堡日評比 南加連鎖品牌再登全美第一

洛杉磯訊
南加州In-N-Out擊敗全國競爭對手，榮登Yelp評比全美最受歡迎漢堡連鎖品牌。（foxla電視台畫面）
南加州In-N-Out擊敗全國競爭對手，榮登Yelp評比全美最受歡迎漢堡連鎖品牌。（foxla電視台畫面）

配合5月28日「全國漢堡日」（National Burger Day），評論網站Yelp公布美國25大人氣連鎖漢堡店排行榜，南加州知名品牌In-N-Out以超過12萬筆顧客評價、全美400多家門市的整體表現奪下冠軍，擊敗來自紐約的Shake Shack與中西部的Culvers等對手，成為全美最受歡迎的漢堡連鎖品牌。

Yelp指出，此次排名涵蓋在美國多州營運、門市數超過100家的漢堡類品牌，綜合考量星等、顧客回饋與服務品質，最終由In-N-Out拔得頭籌。平台並表示：「從全國人氣名店到經典老字號與新興品牌，最佳漢堡店正透過翻煎好漢堡與穩定品質，建立龐大粉絲群。」In-N-Out營運長華尼克（Denny Warnick）表示：「我們很高興得知In-N-Out獲Yelp評為全美最佳漢堡連鎖店。」

成立於1948年的In-N-Out由Harry與Esther Snyder夫婦創立，至今仍由Snyder家族經營，從未開放加盟，維持門市直營模式。多年來菜單變化極少，招牌的「雙層雙起司漢堡」（Double Double）深受顧客喜愛，成為品牌標誌。

除餐點品質獲肯定，該品牌也順應消費趨勢調整內容。因應聯邦食品暨藥物管理署（FDA）預計於2026年前全面淘汰人工色素，In-N-Out近期宣布將從草莓奶昔與粉紅檸檬汁中移除人工添加物，展現對食品安全的重視。

企業營運方面，In-N-Out年初宣布關閉加州爾灣辦公室，將員工集中至創始地鮑爾溫公園（Baldwin Park）總部，並計畫於2026年在田納西州納許維爾（Nashville）地區設立新辦公據點，以拓展東南市場。

此次排名中，加州另一家連鎖品牌「Habit Burger & Grill」名列第二，主打炭烤風味與創新配料，受到不少消費者青睞；紐約的Shake Shack則排名第三，在東北地區尤其受歡迎，招牌「ShackBurger」與素食選擇廣受好評。中西部與南方地區則由Culvers奪冠，顯示各地民眾對漢堡口味與品牌偏好各有不同。

根據Yelp公布的完整榜單，排名前10的品牌依序為：In-N-Out、The Habit Burger & Grill、Shake Shack、Culvers、Island Fine Burgers and Drinks、Freddys Frozen Custard and Steakburgers、Five Guys Burgers & Fries、Wayback Burgers、MOOYAH與Red Robin。

加州 Shake Shack 田納西州

上一則

前洛時記者控洛縣警局 稱揭機密名單遭報復調查

下一則

0.99元/磅的櫻桃重現江湖 華人超驚喜

延伸閱讀

後院烤肉主角 自製完美漢堡看這裡

後院烤肉主角 自製完美漢堡看這裡
德警：漢堡持刀攻擊案嫌犯無政治動機 4重傷者脫險

德警：漢堡持刀攻擊案嫌犯無政治動機 4重傷者脫險
德國漢堡火車站持刀攻擊案釀12傷 6人有生命危險

德國漢堡火車站持刀攻擊案釀12傷 6人有生命危險
五項麥當勞餐點被指賣太貴 改點別的更划算更飽

五項麥當勞餐點被指賣太貴 改點別的更划算更飽
紐約加油站這家漢堡店 讓車主忍不住想再來加油

紐約加油站這家漢堡店 讓車主忍不住想再來加油
In-N-Out Burger草莓奶昔、粉紅檸檬水 將停用人工色素

In-N-Out Burger草莓奶昔、粉紅檸檬水 將停用人工色素

熱門新聞

鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
這款蛋糕兼具舒芙蕾的空氣感與起司蛋糕的濃厚風味。（記者朱敏梓/攝影）

只要3.49美元 Trader Joe's爆款日式舒芙蕾蛋糕限時回歸

2025-05-22 16:03
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23
門口紗窗多年前就已無法使用，至今無人來修。（記者邵敏／攝影）

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

2025-05-23 22:50

超人氣

更多 >
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬
傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
不用牛奶不用鮮奶油 只要兩物炒出滑嫩炒蛋

不用牛奶不用鮮奶油 只要兩物炒出滑嫩炒蛋
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
一時壞運不怕 四生肖找到逆襲劇本「一路開綠燈」

一時壞運不怕 四生肖找到逆襲劇本「一路開綠燈」