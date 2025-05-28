全國漢堡日評比 南加連鎖品牌再登全美第一

南加州In-N-Out擊敗全國競爭對手，榮登Yelp評比全美最受歡迎漢堡連鎖品牌。（foxla電視台畫面）

配合5月28日「全國漢堡日」（National Burger Day），評論網站Yelp公布美國25大人氣連鎖漢堡店排行榜，南加州 知名品牌In-N-Out以超過12萬筆顧客評價、全美400多家門市的整體表現奪下冠軍，擊敗來自紐約的Shake Shack 與中西部的Culvers等對手，成為全美最受歡迎的漢堡連鎖品牌。

Yelp指出，此次排名涵蓋在美國多州營運、門市數超過100家的漢堡類品牌，綜合考量星等、顧客回饋與服務品質，最終由In-N-Out拔得頭籌。平台並表示：「從全國人氣名店到經典老字號與新興品牌，最佳漢堡店正透過翻煎好漢堡與穩定品質，建立龐大粉絲群。」In-N-Out營運長華尼克（Denny Warnick）表示：「我們很高興得知In-N-Out獲Yelp評為全美最佳漢堡連鎖店。」

成立於1948年的In-N-Out由Harry與Esther Snyder夫婦創立，至今仍由Snyder家族經營，從未開放加盟，維持門市直營模式。多年來菜單變化極少，招牌的「雙層雙起司漢堡」（Double Double）深受顧客喜愛，成為品牌標誌。

除餐點品質獲肯定，該品牌也順應消費趨勢調整內容。因應聯邦食品暨藥物管理署（FDA）預計於2026年前全面淘汰人工色素，In-N-Out近期宣布將從草莓奶昔與粉紅檸檬汁中移除人工添加物，展現對食品安全的重視。

企業營運方面，In-N-Out年初宣布關閉加州爾灣辦公室，將員工集中至創始地鮑爾溫公園（Baldwin Park）總部，並計畫於2026年在田納西州 納許維爾（Nashville）地區設立新辦公據點，以拓展東南市場。

此次排名中，加州另一家連鎖品牌「Habit Burger & Grill」名列第二，主打炭烤風味與創新配料，受到不少消費者青睞；紐約的Shake Shack則排名第三，在東北地區尤其受歡迎，招牌「ShackBurger」與素食選擇廣受好評。中西部與南方地區則由Culvers奪冠，顯示各地民眾對漢堡口味與品牌偏好各有不同。

根據Yelp公布的完整榜單，排名前10的品牌依序為：In-N-Out、The Habit Burger & Grill、Shake Shack、Culvers、Island Fine Burgers and Drinks、Freddys Frozen Custard and Steakburgers、Five Guys Burgers & Fries、Wayback Burgers、MOOYAH與Red Robin。