前洛時記者控洛縣警局 稱揭機密名單遭報復調查

洛縣警局前局長維拉紐瓦遭指控在任時違反新聞自由。（KTLA截圖）

據KTLA電視台報導，曾揭露洛杉磯 縣警局（LASD）內部不當行為的前洛杉磯時報記者Maya Lau，近日對洛縣 警局前局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）及多名前警局高層提起聯邦訴訟，指控被告違反新聞自由，並對她展開長達三年的報復性調查。

報導稱，Lau在2017年與兩名同事聯合撰寫關於「Brady List」（有不當行為紀錄的執法人員名單）的調查報導，披露警局內部機密名單，列有約300名涉及不當行為的警局人員。其報導指出，警局不僅繼續雇用、甚至獎勵這些人員，且未在法庭上如實揭露其紀錄，可能涉及違反憲法權利。該系列報導引發廣泛關注，也促使加州 通過新法，強化對執法人員紀律紀錄的透明度。

然而，Lau的律師表示，報導刊出後，縣警局對Lau展開一連串報復性調查，包括指控她共謀、竊取政府財產、非法使用電腦、入室行竊及收受贓物等罪名。雖然加州檢察長辦公室拒絕對起訴Lau，但洛縣平民監督委員會2021年曾指出，這些調查目的並非真正追訴，而是「試圖打壓對警局的外部監督」。

Lau表示，縣警局因記者正常報導而實施刑事調查，令人震驚。她向警局提告，不僅為自己，也為所有記者捍衛新聞自由。警局必須知道，這樣的行為是違法的。

報導說，訴訟還將前副局長村上（Tim Murakami）與前偵探Mark Lillienfeld列為被告，並指控五項侵犯憲法權利的行為。目前二人尚未回應媒體詢問，洛縣法律顧問辦公室則表示不予評論。

洛縣警局回應指出，截至27日午後尚未接獲相關訴訟通知。聲明中強調：「儘管這些指控發生在前任局長任內，現任警長盧納（Robert G. Luna）領導下的LASD，堅定捍衛憲法，包括新聞自由。我們尊重新聞媒體在監督政府機關方面的重要角色。」

前局長維拉紐瓦則以「訴訟進行中，不便評論」為由未正面回應，但他表示，自己任內的所有調查均基於事實，且依法交由加州檢察長審查。他反批洛時與政界建制派合作，「透過這類無根據訴訟，試圖阻撓合法調查與追究責任。」