墨女童6次手術在美倖存卻收驅逐令 醫：離境她會死

瓦加斯與蘇菲亞面臨被驅逐或自願離境的難關。（Public Counsel提供）

英國「獨立報」（The Independent）指出，罕見疾病病童「蘇菲亞」兩歲時獲特許到加州治療，但家裡近日卻接獲通知，「蘇菲亞」或將遣送出境。其母的工作許可也被取消，目前只能GoFundMe網站募集善款。

蘇菲亞（Sofia）出生在墨西哥 的普拉亞德爾卡曼（Playa del Carmen）。早產一個月的她，一出生就發現腸阻塞，動了六次手術才保住性命，不幸的是，醫師腸道切得太短，以至必須依賴「完全腸外營養」才能維生。

蘇菲亞出院後，家人搬到洛杉磯 市北方100哩遠的貝克斯菲（Bakersfield），28歲的媽媽瓦加斯（Deysi Vargas）擔任清潔工養家，蘇菲亞美每六周需要到洛杉磯市兒童醫院回診。

主治醫師亞瑟諾（John Arsenault）證實，如果被強制遣送，導致完全腸外營養中斷，就會危及蘇菲亞的性命，這是因為只有美國的醫療，可以提供這樣的品質，不可能「外送」到墨西哥。協助母女的慈善團體「公眾諮詢」（Public Counsel）的布朗（Rebecca Brown）告訴洛杉磯媒體，她們的案例就是典型的醫療困境，不顧一切的執法方式，只會導致無端犧牲。「這完全是針對弱勢的行動，他們只有在美國才能接受合適的醫療，法律不該傷害這些小孩與家庭」。

蘇菲亞會出現腸道阻塞，是因為遭到血液感染，演變成短腸症後，24小時都必須依靠腸外補充營養。但是到了兩歲後，再輸液也沒有改善，瓦加斯知道該尋求更好的醫療照顧。時值2023年，拜登政府推出手機應用「CBP One」，他們因此獲得兩年特別許可到美醫治。

瓦加斯轉述，2023年7月31日，她們一到蒂華納（Tijuana）面談中心，移民官就發現蘇菲亞的不對勁，詢問是否需要醫療協助。就在當天，蘇菲亞被送到聖地牙哥的瑞迪兒童醫院，經過一年療治，蘇菲亞轉診至洛市兒童醫院。

直到2024年9月，一路陪同的瓦加斯說，她終於聽到最想聽的話，「女士，您的女兒沒事了，可以出院」。雖說出院，但是輸液不能停，蘇菲亞夜間還是需要靜脈注射14小時，瓦加斯也得一天調整四次部位，直到上學前班，才由學校護理師接受部分調整。

瓦加斯慢慢開始打零工，現在則找到穩定工作，在餐廳打掃清潔。但川普政府2025年把CBP One 改成「CBP Home 」後，她們就收到蘇菲亞必須離境的通知，而瓦加斯的工作許可也將失效。