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未繳HOA費 華人700萬豪宅1.7萬被拍賣

記者朱敏梓╱洛杉磯即時報導
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鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）
鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

在美國，HOA（住宅業主協會）擁有法律權力，如果業主未能按時繳納費用，可能面臨高額罰款，甚至導致房屋被拍賣。近日在南加州爾灣市，華人一棟市值超700萬美元的6000平方呎大豪宅，因未繳納HOA費用落入拍賣程序，最終這棟豪宅僅以1萬7621美元的價格被賣出。

Zillow數據顯示，這棟位於爾灣的豪華住宅建於2006年，占地0.26英畝，室內面積達6141平方英尺，擁有六間臥室和六間浴室，估值為767萬8600美元。該房產位於高檔社區，每月需支付410美元的HOA費用。然而，這棟豪宅最終因為未繳納HOA費用，被以遠低於市價的價格拍賣。

地產專家鄭德倫指出，儘管該房屋的屋主存在其他法律糾紛，然而未繳納HOA費用，是該房產被拍賣的導火線。而房屋的拍賣成交價，之所以遠低市值，與新屋主可能要承擔部分舊屋主債務有關。根據加州法律，當業主未繳納管理費、罰款、利息等累計金額達到或超過1800美元，或欠款超過12個月，HOA有權啟動拍賣程序。HOA在未收到繳費後，須發出三次催繳通知（Notice of Default），如果在三次通知後仍未收到欠繳費用，則會發出拍賣通知函。該拍賣通知函發出後21天內，房屋便有可能進入拍賣程序，這一過程完全由專業第三方執行，無需法院介入。

鄭德倫解釋，從未支付HOA費用到房屋被拍賣，整個過程大約需要110天，但這種情況並不常見。大部分情況下，拍賣程序通常在欠費一年後才會啟動。即便啟動拍賣後，房主仍可支付所欠款項，避免房屋被拍賣。

鄭德倫指出，這起案例並非孤例，特別是在一些華人社區，許多業主將房產用來出租或作為投資，一些房產甚至長期空置。這些業主有時會將HOA繳費事宜交由房產代理處理，但由於疏忽未能按時繳納。

在某些情況下，業主可能還面臨其他的債務糾紛，超過房屋價值，從而選擇不支付HOA費用。鄭德倫補充，在最近的豪宅拍賣中，許多超過千萬美元的房產也因為類似原因進入拍賣行列。儘管這些業主面臨其他債務問題，但最終房屋的拍賣仍是因為未繳納HOA費用而被啟動的。

HOA是由業主選舉產生的董事會管理，並依據「條約與限制」（Covenants, Conditions and Restrictions，簡稱CC&R）所賦予的權力，向每戶業主徵收月度管理費，負責維護公共區域及購買保險等事宜。作為一個具有法律效力的實體，HOA擁有較大權限，不僅可以訂定並執行社區規範，還能對小區內的物業進行管理。

該處房產位於爾灣一處高檔社區。（圖片取自網路房仲網站Redfin）
該處房產位於爾灣一處高檔社區。（圖片取自網路房仲網站Redfin）

拍賣 加州 華人

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