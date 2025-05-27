洛杉磯珠寶店百萬財物失竊 盜賊屋頂切入爬行避監控

根據監視畫面顯示，其中一名嫌犯為了避開咖啡店內的動作感應器，以爬行姿勢通過現場。（圖片來自KTLA電視台）

根據KTLA電視台報導，南加州 西米谷（Simi Valley）一間家族經營的珠寶店日前發生一起重大竊案，多名竊賊在夜間利用工具從隔壁咖啡店屋頂切入，再破牆潛入珠寶店內盜走大批現金與珠寶，損失達數百萬美元。店主悲痛表示，這場劫案幾乎摧毀了整個家庭的生計與未來。

遭竊的是位於Cochran Street的「5 Star Jewelry & Watch Repair」，業主尤瑟夫（Jonathan Youssef）表示，案件發生於25日（周日）約午夜，嫌犯從毗鄰的咖啡店入手，作案過程計畫周詳、手法專業。

KTLA收到的監視畫面顯示，其中一名嫌犯為了避開咖啡店內的動作感應器，以爬行姿勢通過現場，隨後用噴漆塗蓋監視鏡頭鏡面。竊賊行動老練，對現場結構與安全系統瞭若指掌。他們從咖啡店內部鑽開牆面和6吋厚的石膏板，成功進入珠寶店內部，打開保險箱取走財物。

喬納森在受訪時數度哽咽，表示這場災難不只是金錢損失，更重創他全家的未來規劃。「這是沉重的一擊——我父親的退休金 ，我的未來……我有一個年輕的家庭和三個女兒，」他說。「要從這樣的狀況中重建實在很困難，尤其是我父親已經71歲了……他不可能一直工作下去。」他進一步說道：「他原本就準備退休了，我甚至已經訂製了新招牌，好讓他不需要再進店工作。」

談及這間家族企業的歷史，喬納森表示，他的父親雅各布（Jacob）25年前從零開始創立這家珠寶店。「我父親是靠著他一生所經營的另一門生意起家，後來賣掉那門生意，再用這筆錢開了這家珠寶店。」喬納森說，自己是在2015年正式接手經營這家店。

雅各布本人也表示，這間店是他人生的全部。「我真的很難過，因為這家店就是我的人生、我的退休依靠……他們把我們擁有的一切都拿走了，」他說。「我不知道該說什麼……我71歲了，我沒辦法再重建我一輩子辛苦建立起來的東西。」

父子倆同時指出，嫌犯除了盜走店內的商品與現金之外，連顧客寄放在店內維修的珠寶也一併被盜走。「我會試著幫助喬納森，撐起這間店，畢竟我已經把事業交給他了，他現在是主要經營者，」雅各布說。「我們現在最擔心的是顧客的東西，希望至少能設法讓那些物品回來，這才是我們眼下最在意的部分。」

截至目前為止，警方尚未公布任何與這起珠寶竊案有關的嫌疑人特徵或身份。西米谷警察局呼籲知情人士踴躍提供線索。