我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又吃加拿大豆腐？川普：成51州能免費加入金穹飛彈防禦

延後對歐開徵關稅 道指大漲740點 史指中止連4跌

南加父教女兒開車 致慘烈車禍 父當場死亡

拉古那灘訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
拉古那灘26日下午發生慘烈車禍，15歲女兒練開車從二樓衝落高速路，父親當場死亡。（KTLA5）
拉古那灘26日下午發生慘烈車禍，15歲女兒練開車從二樓衝落高速路，父親當場死亡。（KTLA5）

橙縣拉古那灘（Laguna Beach）26日下午發生一起車禍悲劇。一名父親教授15歲的女兒開車時發生車禍，車子從停車場二樓衝至高速路，導致這名父親當場死亡，女兒身受重傷。

根據KTLA5電視台的報導，拉古那灘（Laguna Beach）警局當天下午4時14分接到報警稱，在Wesley和Montage Resort Drives之間的海岸高速路（Coast Highway）上發生車禍。警方趕到現場初步調查發現，車禍最初發生地並不在高速路上，而是從附近路堤猛衝40英尺至高速路上。根據警方，這輛車原本在Gelson’s Market的二樓停車場，車子不知為何衝破停車場圍欄，摔在了路堤上，最後底朝天停在高速路上。

橙縣警局27日公布了更多受害者和案件信息。事故發生時，64歲的拉古那灘居民James Politoski正在指導持有臨時駕照的15歲女兒開車，James Politoski當時坐在副駕駛座位。

James Politoski當場死亡，其女兒目前在米慎維埃和（Mission Viejo）的Mission Hospital接受治療。她雖然深受重傷，但沒有生命危險。

橙縣

上一則

搬家十次仍無落腳處 伊頓野火災民盼政府租屋救急

下一則

洛杉磯珠寶店百萬財物失竊 盜賊屋頂切入爬行避監控

延伸閱讀

13歲少女放學遇襲 使出學3年柔道重摔男

13歲少女放學遇襲 使出學3年柔道重摔男
13歲少女放學路上遇襲 使出柔道術重摔猥瑣男

13歲少女放學路上遇襲 使出柔道術重摔猥瑣男
俄17歲學生未經老師允許亂擲標槍 射穿13歲少女眼睛奪命

俄17歲學生未經老師允許亂擲標槍 射穿13歲少女眼睛奪命
25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半
2華裔少女凱辛納公園遇襲 部分嫌犯涉謀殺未遂

2華裔少女凱辛納公園遇襲 部分嫌犯涉謀殺未遂
16歲少女吃抗生素治痘痘 卻引起食道潰瘍

16歲少女吃抗生素治痘痘 卻引起食道潰瘍

熱門新聞

張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
這款蛋糕兼具舒芙蕾的空氣感與起司蛋糕的濃厚風味。（記者朱敏梓/攝影）

只要3.49美元 Trader Joe's爆款日式舒芙蕾蛋糕限時回歸

2025-05-22 16:03
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

2025-05-22 02:20
門口紗窗多年前就已無法使用，至今無人來修。（記者邵敏／攝影）

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

2025-05-23 22:50

超人氣

更多 >
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
網瘋傳哈佛因「拒收川普小兒子遭報復」 事實查核結果出爐

網瘋傳哈佛因「拒收川普小兒子遭報復」 事實查核結果出爐