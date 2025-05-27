北美國際書畫院蛇年藝術展 12書畫家精品歡慶亞裔月
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北美國際書畫院日前舉辦「筆走龍蛇貫浩氣 墨入丹青起風華」蛇年藝術展和「蘭亭序」誕生1600年紀念活動，正值亞太裔傳統月，現場展出12名書畫家的書法、油畫、中國傳統畫、篆刻等多幅作品，以書畫技藝傳承東方文化神韻。
北美國際書畫院院長孫曉華表示，書畫院每年都會舉辦生肖展，今年是蛇年，也是「蘭亭序」1600周年，集合書畫院12名書畫家的50多幅作品，包括孫曉華、魯安、何念丹、周小松、苗青和李大熊、孔繁𤋮、劉坤興、段曉婷、石玉慶、蕭昆和Jason白，題材和主題玲瑯滿目，展出高水準的藝術作品。書畫院多年一直致力於推廣中華傳統文化，連接東西文化擔任橋樑。
孫曉華將中國歷史上名家書法集結成58米長的書法長卷，現場展示的是他八米長的書法冊頁，集合多種字體。他感嘆中國書法史上名家輩出，而王羲之的「蘭亭序」則是天下第一行書，在1600年的歷史中「蘭亭序」幾經輾轉，現代人看到的都是臨摹版本，其中以「神龍本」最為著名，該帖共28行，324字，章法、結構、筆法都頗得原本神韻，被認為是最好的摹本。現場還展示了畫家何念丹的101隻梅花鹿長卷和108隻麻雀等。
中領館文化參贊王太鈺、洛杉磯縣政委員巴格（Kathrine Barger）代表吳忠國、亞凱迪亞副市長王愛琳到場祝賀。王太鈺表示，提到書法繪畫就會想到中華文化，「蘭亭序」誕生於1600年前，一幅字帖能如此源遠流長，顯示其文化魅力。在美國推廣和傳承書法繪畫很有意義，讓美國華人二代能了解中華悠久歷史和璀璨文明。
現場還宣讀導演張紀中、齊白石傳人彭書民等人的賀信，來賓有北京聯誼會會長北奧、奉商會主席朱俊英、南加美中經貿藝術文化交流協會會長孫偉、越劇聯盟主席鄔素菲、優優劇團團長盛壹莉等人。
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