忘記帶身分證 持好市多會員卡能登機？

好市多會員竟成為證明身分的輔助工具。（取自Costco官網）

雅虎新聞引用「Chowhound」媒體的報導，不少人在機場準備過安檢時，盡管已仔細檢查準備，重新整理行李以符合重量限制，且提早出門去機場，但仍可能出現忘記攜帶有效證件等情況。不過，若是好市多 （Costco ）會員，會員卡或許有機會在機場成為「救命卡」。

聯邦運輸安全管理局（TSA）經常接受好市多會員卡為有效身分證件。這看起來難以置信，但從技術上來說，這張卡的確符合要求，因卡上有全名和照片足以證明身分。盡管好市多會員卡不在TSA官網列出的身分證明清單上，但Reddit用戶在Costco討論區中分享成功用會員卡作為身分證明的經驗。

根據美國官方網站說明，若無法提供清單上的證明文件，需採取進一步安全措施驗證身分。一些Reddit用戶指出，他們額外出示信用卡輔助確認身分，安檢人員可能會進一步核對住址，甚至詳細檢查行李。需注意的是，好市多會員卡不能代替有效護照進行國際旅行。

此外，使用好市多會員卡通過TSA安檢並非其會員資格提供的官方旅行福利，因此方式並不能100%保證可行。然好市多會員（無論是金卡還是黑鑽卡會員），的確能享受到一些真正的旅遊福利。透過好市多旅行（Costco Travel），可拿到郵輪、度假套票優惠，租車 或搭配住宿的機票折扣等。盡管其選擇範圍相對有限，提供的航空公司、酒店和旅行套裝數量也有限，但價格有競爭力。黑鑽卡會員若符合購物條件，還可得到2%現金回饋。