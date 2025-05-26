我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男駕車衝撞英超冠軍利物浦遊行 47人輕重傷

紀念陣亡將士 范斯：美國出兵必須很謹慎

據稱1瓶可頂多瓶的熟女最愛精華液 亞馬遜好市多上架

編譯組／即時報導
Vibriance Super C Serum。（亞馬遜網站）
Vibriance Super C Serum。（亞馬遜網站）

市面上最近出現一款熱銷的精華液「Vibriance Skin Super C Serum」，據稱可以一瓶代替多瓶，50歲以上女性不再需要瓶瓶罐罐，才能保養眼尾、頸部、與緊緻提升，或是消除老人斑與皺紋。

「Fountain of Youthful Skin」網頁介紹，他們對全美女性的抽查顯示，各家通路消費群對精華液的反應不一，其中以好市多Costco）的最為誇張，「如果要說識貨，誰比得上好市多會員」，而Super C Serum確實可以快速減少黑斑。

絲芙蘭（Sephora）的熟客喜歡Super C Serum的緊膚功效；Target的客群喜歡一瓶Super C Serum可以押120次，又比其他產品更為持久。

調查發現，顧客喜歡Super C Serum，不只是因為功效顯著，還有因改頭換面而產生的自信。

網站列出熟女喜歡的三大原因：

１.一瓶可抵多瓶，不再需要瓶瓶罐罐才能保養皮膚；

２. 快速見效，抹去歲月痕跡，皮膚更見活力；

３. 皮膚呈現健康的光澤。

網站指出，Super C Serum除了使用特選的維他命Ｃ，還有玻尿酸、維他命B5、維他命E，與其他特殊成分，這款皮膚科醫師認證的每日保養液，因為見效很快，所以顧客最好在使用前先自拍好，之後才能用使用後的照片對照。

好市多 Target Costco

上一則

全美人口出走潮 洛杉磯再度居冠 人們正轉向這些地方

延伸閱讀

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
恐致癌、智商下降 亞馬遜銷售有毒大米被告

恐致癌、智商下降 亞馬遜銷售有毒大米被告
好市多首度推出「先買後付」 暗藏不能說的條件

好市多首度推出「先買後付」 暗藏不能說的條件
三明治、冰沙...八項好市多美食區停售餐點 難吃到會員求：別再復活

三明治、冰沙...八項好市多美食區停售餐點 難吃到會員求：別再復活
關稅推升金價 好市多金條再限購 每次限買1根2盎司

關稅推升金價 好市多金條再限購 每次限買1根2盎司
好市多網紅沙灘洞洞包上架 華人開發新用法

好市多網紅沙灘洞洞包上架 華人開發新用法

熱門新聞

一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
這款蛋糕兼具舒芙蕾的空氣感與起司蛋糕的濃厚風味。（記者朱敏梓/攝影）

只要3.49美元 Trader Joe's爆款日式舒芙蕾蛋糕限時回歸

2025-05-22 16:03
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

2025-05-22 02:20
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23
門口紗窗多年前就已無法使用，至今無人來修。（記者邵敏／攝影）

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

2025-05-23 22:50

超人氣

更多 >
貝克漢家有驚世媳婦 戀愛腦兒子「棄母保妻」斷絕關係

貝克漢家有驚世媳婦 戀愛腦兒子「棄母保妻」斷絕關係
有人葉落歸根住不慣 再回美

有人葉落歸根住不慣 再回美
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸