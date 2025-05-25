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安大略機場暑期加開12航線 每周增4班直飛台北

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
安大略機場今夏將新增12個國內與國際航點。（ONT官網）
安大略機場今夏將新增12個國內與國際航點。（ONT官網）

為迎接暑期旅遊旺季，南加州安大略國際機場（ONT）宣布，今夏將新增12個國內與國際航點，並恢復多條暫停航線，預計自5月23日至9月1日（勞工節）期間，將有約222萬人次旅客經由該機場出入，較去年同期成長1.7%。

安大略機場近年積極拓展國際航線，機場發言人蘭伯特（Steve Lambert）指出，許多旅客長期以來希望機場能開通更多海外航點，如今已逐步實現。

新增航點包括：巴爾的摩（Baltimore, Maryland）、芝加哥（Chicago, Illinois）、雷昂（León）、洛斯卡波斯（Los Cabos）、莫雷利亞（Morelia）及台北（Taipei）。其中，巴爾的摩航班降落於服務華府地區的巴爾的摩／華盛頓國際機場（BWI）；芝加哥航班則飛抵奧黑爾國際機場（ORD）。

機場並宣布，紐約甘迺迪國際機場（JFK）每日直飛航班將於今夏恢復。此外，前往鹽湖城、沙加緬度與達拉斯/福和市（Dallas–Fort Worth）航線也將增班，每日增加一至二班次。

備受華人關注的台北航線也有重大進展。總部位於台灣的星宇航空（STARLUX Airlines）將於6月2日起開通安大略直飛台北的航班，每周四班，為該機場首次設有飛往東亞與東南亞的定期直飛航班。這條新航線預計吸引大量南加華人與台灣旅客。

目前安大略機場已有中華航空（China Airlines）提供往返台灣航班，加上星宇航空的加入，進一步強化南加州與亞洲的空中連結。

在墨西哥航線方面，Volaris航空將於7月起新增每周14班航班，包括：7月4日起每日飛往洛斯卡波斯；同日起每周三班飛往雷昂／巴希歐（León/Bajío）；7月5日起每周四班飛往莫雷利亞；瓜達拉哈拉（Guadalajara）航線則新增第二班每日航班，班次加倍。此外，哥倫比亞航空公司阿維安卡航空（Avianca）近期也開通飛往薩爾瓦多聖薩爾瓦多（San Salvador）的航班，使安大略機場的國際航線持續拓展。

機場方面表示，未來將繼續與各大航空公司合作，爭取更多航點，滿足南加州多元族群與旅遊需求。

南加 加州 星宇航空

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