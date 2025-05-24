前洛杉磯副市長認罪：捏造有人威脅炸毀市府大樓

前洛杉磯副市長威廉斯（Brian Williams，中）認罪，捏造有人威脅炸毀市府大樓。（NBCLA電視台畫面）

洛杉磯 日報報導，美國檢察官辦公室22日指出，住在巴沙迪那市，61歲的前洛杉磯副市長威廉斯（Brian Williams）承認去年謊報有人威脅炸毀市府的指控，面臨與火災及爆炸物威脅相關重罪。

根據認罪協議，2024年10月3日，威廉斯在擔任公共安全副市長期間，參加一場與公務相關線上會議。會議期間，他使用私人手機上的谷歌 語音應用程式撥打電話到自己的公務手機上。隨後他致電洛市警局，謊稱剛剛接到一名身分不明男子對市府發出炸彈威脅的警告。

大約十分鐘後，威廉斯向市長貝斯（Karen Bass）和幾名市府官員發送簡訊，謊稱「炸彈威脅：我今天上午10時48分接到公務手機上的電話。來電男子稱，他厭倦了對以色列的支持，決定在市府裡放置炸彈，炸彈可能就在圓形大廳中。我緊急聯繫洛市警局局長，他們將派出多名警力搜查大廳，確認是否還有其他威脅。」隔沒多久，他又發送補充簡訊稱：「目前無需撤離大樓，我將在接下來的十分鐘內與相關人員會面。考慮到猶太節日，我們會更加重視此事（威脅）。我會隨時向你們報告最新情況。」

根據法庭文件，洛市警局對威廉斯報告的威脅事件展開調查，但並未在市政廳發現任何可疑包裹或裝置。威廉斯向警方描述他聲稱接到威脅電話，展示手機上來電紀錄，紀錄上並未顯示來電號碼。然事實上，該來電紀錄是威廉斯使用個人手機上的谷歌語音應用程式撥打到自己市府的手機電話。調查後，威廉斯被行政休假。他將於數周內在洛杉磯市中心聯邦法院首次出庭，且已同意對該重罪認罪，該罪名最高可判處十年監禁。

威廉斯2023年3月加入貝斯團隊，負責與關鍵的安全部門合作，如警局、消防局、洛市國際機場警局及緊急部門等。他曾擔任洛縣 警局民間監督委員會執行主任七年，也曾擔任前市長韓占士（James Hahn）任內的副市長，負責管理和監督公共工程局與資訊技術相關單位。

聯邦調查局洛杉磯分部助理局長戴維斯（Akil Davis）在聲明中說，「身為前公共安全副市長，不僅背叛洛杉磯市民、警務人員，還破壞該職位本身誠信。政府官員應被賦予更高標準，因為人們依賴他們保障城市。」