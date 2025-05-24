13歲少女放學路上遇襲 使出柔道術重摔猥瑣男

卡美爾小鎮一名13歲少女路遇歹徒，她使出柔道擊退嫌犯。（ABC7電視台）

中加州 海濱小鎮卡美爾（Carmel-by-the-Sea）的一名13歲少女近日遭到一名陌生男子襲擊，她用巴西 柔道（jiu-jitsu）自衛，並擊退了嫌犯，目前警方正在搜尋嫌疑男子。

根據ABC7電視台的報導，約兩周前，卡美爾小鎮的一名13歲女孩在放學回家路上，遇到一名男子對她實施肢體攻擊。根據這位女孩的巴西柔道老師布雷克波（Michael Blackburn）：「在她放學回家路上，突然從兩輛車子中間跳出一名男子，衝她臉上打了一拳。」

這名女孩在布雷克波的柔道課上學習了三年，她用課上所學的防身術擊退了歹徒。布雷克波說，「她夾住了他的頭，用膝蓋頂了他幾下，把他轉了一圈摔在地上。這一過程中，她站得穩穩的，嫌犯倒地後摔斷了腳踝。」

這名女孩安全地跑回家，但是那名襲擊她的男子仍未被抓。女孩的家人和警方請求不要透露女孩的身分信息。

卡美爾警局目前尚未獲得該男子的實質線索，但發布了一張男子的肖像。

女孩的巴西柔道老師布雷克波表示，他很擔心自己的學生遇到這樣的事，但也很慶幸她知道如何使用課上所學保護自己。他說，「我為她感到驕傲，她完美地做了該做的。」