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奇諾岡女子持刀逼警開槍 71號公路長周末大塞車

洛杉磯訊
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空拍畫面顯示，CHP23日上午在奇諾岡71號州際公路調查槍擊事件時，搭設帳篷並封鎖北向車道，十餘名執法人員在現場蒐證，事件造成國殤日長假期間交通嚴重回堵。（FOX電視台畫面）
空拍畫面顯示，CHP23日上午在奇諾岡71號州際公路調查槍擊事件時，搭設帳篷並封鎖北向車道，十餘名執法人員在現場蒐證，事件造成國殤日長假期間交通嚴重回堵。（FOX電視台畫面）

加州公路巡警局（California Highway Patrol，簡稱CHP）23日在奇諾岡（Chino Hills）71號州際公路北向車道，對一名持刀婦女開槍，導致國殤日（Memorial Day）長周末期間交通嚴重受阻。

事件發生於當日上午11時30分左右，地點鄰近巴特菲爾德牧場路（Butterfield Ranch Road）出口。根據CHP說法，警方接獲報案稱一名持刀女子在公路上徘徊，巡警趕抵後，女子持刀逼近員警，對方遂開槍將其擊中。女子受傷後由救護人員送醫，無生命危險。警方尚未公布其身分，也未說明她如何進入高速公路。

事發後，CHP全面封鎖71號公路北向車道展開調查，並於下午2時30分發布SigAlert，關閉優克里德路（Euclid Avenue）出入口匝道。北向內側車道約於下午5時重開，至當晚8時30分全線恢復通行，警報亦隨之解除。

根據空拍畫面，現場交通一度回堵數哩，警方搭設帳篷進行蒐證，超過十名人員留守，南向車道亦因回堵受到影響，僅剩單線通行。CHP表示，案件仍在調查中，並呼籲知情民眾提供線索，請致電951-712-6386聯繫警方。

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