男子蘋果店外展長槍嚇壞路人 巴沙迪那警察將他撂倒

一名男子在蘋果專賣店外展示長槍，警員試圖將男子制伏，雙方拉扯演變為摔角，引發路人圍觀。（取自KTLA 5新聞畫面）

洛杉磯 縣巴沙迪那市（Pasadena）23日中午，市中心科羅拉多路（Colorado Boulevard ）蘋果專賣店前發生一起涉槍騷動。一名男子當街展示多把長槍並做出威脅舉動，引發現場民眾驚慌。警方迅速到場將其制伏逮捕，所幸事件中無人受傷。

事發時，KTLA電視台記者鄭金布莉（Kimberly Cheng，音譯）與攝影記者考克斯（Andre Cox）正在現場準備連線報導，目擊整起過程。該男子提著數個槍械攜行箱走向店門口，情緒激動，隨即在人行道上打開槍盒，自稱攜有六把槍。兩名記者見狀立即後撤並通報警方。男子一邊與警方接線員通話，一邊高聲談及疑似監護權糾紛，語氣混亂。他當場清點槍枝，甚至主動詢問路人「想看看我的槍嗎？」，並曾將槍口指向地面，現場民眾驚慌四散。

警方接報後立即派員前往。首名警員在試圖為男子上銬時遭其反抗，第二名警員迅速加入支援，雙方經短暫扭打後成功將其壓制在地，完成逮捕。根據警方初步調查，該男子因涉及一項通緝令被捕，現場查獲的槍枝均未上膛。警方表示，事件對公共安全已無持續威脅。另有兩名目擊者表示，男子打開槍盒時，原以為現場正在拍攝影視作品，直至警方持槍制伏後，才意識到事態並非演出。