我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

孫宇晨獲贈「川普黃金陀飛輪腕表」 要價10萬、18K金+122鑽石

短租屋開趴擾鄰、還有人不明死去 洛杉磯這地方又生事

編譯組／即時報導
引發爭議的哈仙達岡房舍。（ABC 7電視台畫面）
引發爭議的哈仙達岡房舍。（ABC 7電視台畫面）

ABC電視台報導，洛杉磯縣哈仙達岡居民抱怨，縣委會不執行短期租賃法規，導致當地一棟民宅長期成為開趴會所，每晚都有不同的人進出，破壞社區應有的寧靜。

洛縣縣政委員會2024年的確通過短期租賃管制條例，但主要目的是防堵AirBnB與VRBO等平台的入侵，屋主實際居住的房舍不在此限，但停留人數仍有上限。

引發爭議的房舍位在Cardillo Avenue上，ABC7 Eyewitness News無法聯絡上屋主。

附近的居民則說，這間房子每晚都以30美元的價格，租給十幾二十個人開趴，嚴重干擾到社區安寧，「簡直就像人滿為患的Motel 6」。

一個街區外的居民馬丁尼茲（Rod Martinez）說，過去三年，該房一直用於短租，連房間都被重新隔間，以配合大量人潮；但來來去去的人，並不尊重當地環境，街上亂停車不說，還留下滿地垃圾，感覺就像在車裡胡亂吃一吃，然後把剩下的隨意亂丟。

該房近日還發生死亡事件，哈仙達岡本地的32歲加甸那（Tyler Gardner）因不明原因身亡，但鄰居說，類似意外不是會不會發生，而是何時發生。

該房屬於縣委蘇麗絲（Hilda Solis）的選區，辦公室在新聞播出後致函ABC，表示他們與屋主溝通過，但無法達成共識。但為了維護社區安寧，蘇麗絲將正式要求財務與稅務官（Treasurer and Tax Collector）、區域規劃局（Department of Regional Planning）立案，並循各種可行的辦法，包括該屋可能沒有短租許可。

蘇麗絲 哈仙達岡 洛縣

上一則

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

延伸閱讀

全美最貴快餐榜 舊金山13.88元居冠 前8名加州占7

全美最貴快餐榜 舊金山13.88元居冠 前8名加州占7
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
知名成人內容平台年賺近5億 打算80億出售

知名成人內容平台年賺近5億 打算80億出售
中國白領移民美國開Uber 華女不後悔：享受「從未有的自由」

中國白領移民美國開Uber 華女不後悔：享受「從未有的自由」
華人區鬧市恐怖旅館長久失修被封 旅客：寧死不住

華人區鬧市恐怖旅館長久失修被封 旅客：寧死不住
馬里布和聖塔蒙尼卡之間太平洋海景公路 今開放

馬里布和聖塔蒙尼卡之間太平洋海景公路 今開放

熱門新聞

一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

2025-05-22 02:20
ICE突襲南加草莓農場，因無搜查令被拒之門外。此為示意圖。（讀者提供）

ICE突襲南加草莓農場 因為這理由被拒之門外

2025-05-22 15:28
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23

超人氣

更多 >
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
中國白領移民美國開Uber 華女不後悔：享受「從未有的自由」

中國白領移民美國開Uber 華女不後悔：享受「從未有的自由」