我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

紐約長島華人夫婦 從380萬豪宅離奇失蹤近兩月

南加華裔律師協會50周年慶 服務社區守護司法貢獻卓著

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
朱美瑜勉勵法律人堅守憲政精神，勇於挺身捍衛司法與民主價值。（記者張庭瑜/攝影）
朱美瑜勉勵法律人堅守憲政精神，勇於挺身捍衛司法與民主價值。（記者張庭瑜/攝影）

加州華人律師協會（Southern California Chinese Lawyers Association，簡稱SCCLA）22日晚間在朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel & Suites）舉行第50屆就職暨頒獎晚宴，吸引近千名法律界與社區人士出席。晚宴見證新任理事宣誓就職，並頒發多項獎項，表彰對亞裔社區與司法正義的貢獻卓著者。

聯邦加州中區法院主審法官朱美瑜（Dolly M. Gee）主持新一届理事會宣誓儀式。身為全美首位華裔女性聯邦主審法官，也是SCCLA終身會員與前任會長的朱美瑜致詞表示：「司法與民主制度需靠法律人世代守護，法律人應堅定挺身而出。」新任會長Vicki Chou指出，SCCLA50年來致力提升亞太裔法律人能見度，未來將持續深化多元共融與公義倡議。

當晚頒發多項獎項。司法服務獎頒給加州高等法院Michelle Kim法官，肯定她長年擔任公設辯護人與法官的專業貢獻。開拓者獎由前加州主計長余淑婷獲得，她呼籲法律人應繼續為弱勢發聲。黃錦紹（Delbert E. Wong）法官服務獎頒予Connie Chung Joe，因其領導南加亞美公義促進中心，積極推動反仇恨倡議與移民權益保障，特別在蒙特利公園市槍擊案後，帶領協會發放超過120萬美元善款協助受害者家庭。

影響力獎授予創會元老Tom Liu，他自1980年代起每年舉辦夏末學生見面會，為逾3000名亞裔法律學生搭建人脈。學生領袖獎則頒予協會青年成員，表揚其於公益服務的傑出表現。

學生領袖獎則頒予協會青年成員，表揚其於公益、義務法律服務及社區倡議上的傑出表現。當晚有多位政法界重量級嘉賓出席，包括加州前財長江俊輝、加州州眾議員方樹強、全美首位華裔女市長陳李婉若、洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）等人。

晚宴現場設有靜態義賣與募款專區，支持協會屬下501(c)(3)學人基金。該基金每年頒發逾2萬美元獎助學金，鼓勵有志投身公共服務的亞裔法律系學生。SCCLA自1975年創會以來，從僅十餘名華裔律師聚餐起步，發展成今日南加最具規模與影響力的亞裔法律人組織。未來協會將以50周年為新起點，持續推動公平正義與族群權益，開創下一個50年。

晚宴吸引眾多法律界與社區領袖出席。眾人合影，展現亞裔法律人團結與傳承精神。（記者...
晚宴吸引眾多法律界與社區領袖出席。眾人合影，展現亞裔法律人團結與傳承精神。（記者張庭瑜/攝影）
新任會長Vicki Chou強調未來將深化多元、公義與青年培育。（記者張庭瑜/攝...
新任會長Vicki Chou強調未來將深化多元、公義與青年培育。（記者張庭瑜/攝影）
歷任會長齊聚合影，共同見證協會走過半世紀的重要時刻，象徵傳承與延續的力量。（記者...
歷任會長齊聚合影，共同見證協會走過半世紀的重要時刻，象徵傳承與延續的力量。（記者張庭瑜/攝影）

加州 亞裔 南加

上一則

洛縣96家餐廳這些原因停業整頓 華人愛店也中招

延伸閱讀

若無聯邦補助白卡 加州恐減21.7萬醫療工作崗位

若無聯邦補助白卡 加州恐減21.7萬醫療工作崗位
全美最貴快餐榜 舊金山13.88元居冠 前8名加州占7

全美最貴快餐榜 舊金山13.88元居冠 前8名加州占7
加州2035年禁售燃油車 華人傾向經濟效益與環保並重

加州2035年禁售燃油車 華人傾向經濟效益與環保並重
全美糖果消費量最高的加州人 為何還能保持健康？

全美糖果消費量最高的加州人 為何還能保持健康？
加州綠色農業論壇 攜雲南做大商機

加州綠色農業論壇 攜雲南做大商機
捍衛清潔車輛政策 加州要告聯邦政府

捍衛清潔車輛政策 加州要告聯邦政府

熱門新聞

一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

2025-05-22 02:20
ICE突襲南加草莓農場，因無搜查令被拒之門外。此為示意圖。（讀者提供）

ICE突襲南加草莓農場 因為這理由被拒之門外

2025-05-22 15:28
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23

超人氣

更多 >
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
中國白領移民美國開Uber 華女不後悔：享受「從未有的自由」

中國白領移民美國開Uber 華女不後悔：享受「從未有的自由」
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用