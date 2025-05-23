聖塔安那市議會研擬新政策 ICE上門執法48小時內公告

聖市市議會討論公布聯邦單位進入該市展開執法行動的通知，引起社區對移民執法透明度與庇護政策落實的關注。（取自ABC7新聞畫面）

南加州橙縣聖塔安那市議會近日研議新政策，要求警察局公開移民 和海關執法局（ICE ）及國土安全部（DHS）在市內執行任務的通知，並於48小時內上傳至市府網站。此舉在於提升政府透明度，回應社區對突襲式移民執法的憂慮，落實庇護 城市的承諾。

該提案由市議員賀南德斯（Johnathan Hernandez）提出，市議會已指示法律單位啟動評估，相關報告預計7月提交。會議當日數十名民眾出席支持該政策。居民維爾丁（Mia Verdin）指出，許多移民家庭對聯邦執法人員在社區出現深感恐懼，認為庇護城市應有具體政策支撐。該議題起於獨立記者披露的資料。根據公開記錄，自1月20日以來，聖塔安那警察局至少收到42次來自ICE與DHS的通知，涉及聯邦單位進入當地執行任務。

賀南德斯表示，該政策將要求市政經理辦公室、市檢察官辦公室及警察局協調合作，將ICE通訊對外公開，讓居民即時掌握資訊。聖市警察局長羅德里格斯（Robert Rodriguez）在會中表示，警方不參與移民執法，但必須避免妨礙聯邦或州政府調查，並謹慎遵守法律規範。他指出，全國已有執法人員因干預司法程序遭起訴，必須引以為戒。

聖塔安那是橙縣唯一庇護城市，當地政府先前已成立移民保護基金，推行「了解你的權利」教育計畫。支持者認為此次提案是強化庇護承諾、保障居民權益的重要一步。