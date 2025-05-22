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中國高薪女 移民美國開Uber 享受「從未有的自由」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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華女新移民享受做Uber車司機，可以短時間迅速了解生活的城市。(示意圖，取自Pexels)
華女新移民享受做Uber車司機，可以短時間迅速了解生活的城市。(示意圖，取自Pexels)

移民是人生大事，華人背井離鄉來到陌生國度重新開始，有些人後悔當初選擇，也有很多人享受全新生活方式。一戶華人家庭從中國舉家搬遷到洛杉磯，女主人辭去原來的高薪白領工作，幾年來一直做Uber網約車司機為生，她稱，正在「享受前所未有的自由生活」。

洛杉磯聖蓋博谷華人區居民Jenny王，是一個全職Uber司機，她除了每天接送孩子上下課外，只要有空，就會開車出去接生意。「白天、晚上都會出去，特別是晚上去洛杉磯市中心，生意特別好，客人給的小費也很高。」Jenny稱特別享受移民美國後的生活，主要就是因為這份自由的職業。

這位40多歲的華人女子，曾是中國南方的一名公司白領，有體面的穩定職業。移民洛杉磯後，Jenny並沒有嘗試再尋找一份類似的工作。她回憶，以前每天穿著職業裝、高跟鞋穿梭在高樓大廈的辦公室，「雖然在別人眼裡，白領職業充滿光環，但每天朝九晚五的重覆，就連接送孩子都不自由，我做了快20年，已經非常厭倦。」

如今在洛杉磯做Uber司機，Jenny的工作時間更有彈性，「我什麼時候想出去賺錢，都可以自己做主，再也不用看老板、同事臉色。」Jenny一家定居在聖蓋博谷華人聚居城市，她說美國的生活非常簡單，如果不是這份開網約車的工作，她每天的生活，可能就局限在一個小地方。

「這幾年開車做司機，我幾乎去過洛杉磯每個角落，也接觸過形形色色的乘客。」Jenny笑稱，對新移民來說，這絕對是個大福利，可以短時間內迅速了解這個國際大都市。她曾深夜在市中心接送過各族裔的男性乘客，「常有人覺得非裔顧客不好，但我覺得他們非常有素質、有禮貌，而且給的小費也特別高。」她還經常遇到酒醉乘客，「大部人都很好，如果不小心在我的車上嘔吐，他們還會給額外的洗車費。」

當被問及是否擔心洛杉磯糟糕治安環境，女司機會不會有危險，Jenny表示，她起初也有這樣的擔憂，因此常年戴帽子開車，把自己裝扮得男性化；但事實上，她從來沒有在開車過程中遭受過騷擾。Jenny的丈夫也是一名Uber司機，此前在中國從事醫學工作，「也許在很多人看來，我們來到美國做司機，遠不如以前職業光鮮。」但這對華人夫妻樂在其中，並透露兩人的收入不低，完全可以養活家庭。

洛杉磯已經居住三、四年，Jenny一家準備搬到東部城市居住，體驗新生活。她不擔心生計問題，因為到另外一個地方，夫妻倆還可以繼續開Uber。「反正我們想去哪裡，就去哪裡，我很喜歡這種自由的感覺。」

此外，Jenny對當初放棄高薪，全家移民美國的選擇，感到非常明智，「這裡有很好的教育，食品也安全，人際關系簡單，只要願意放下身段努力工作，就一定能賺到錢，過上好生活。」

洛杉磯 華人 移民

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