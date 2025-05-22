長榮航空 擴充美國到台灣航線

長榮航空擴充美國各大城市飛往台灣的航線，近日長榮宣布將於今年10月開通連接台北和達拉斯/福和市航線。(圖／長榮提供)

長榮 航空擴充美國各大城市飛往台灣的航線，近日長榮宣布將於今年10月開通連接台北與達拉斯/福和市（Dallas–Fort Worth）航線。預計長榮航空每周將有376個航班往返美國各個城市和台北，單程共11萬1170個座位，此舉代表長榮航空日益擴大在美業務及滿足商務旅客增長需求。

據Simpleflying網站，長榮航空日前宣布從10月3日起，將開設台北桃園國際機場 (TPE) 直飛達拉斯/福和市國際機場 (DFW) 的航班。從台灣飛往達拉斯的BR50航班將於周三、周五和周日起飛，回程航班BR49將於每周同三天飛回台灣。該航班由波音777-300ER飛機執飛，計劃於當地時間19時10分從台灣出發，並於當地時間19時40分抵達達拉斯。航班計劃於晚上22時50分從美國達拉斯出發，並於凌晨4時05分抵達台北。

長榮航空總經理孫嘉明強調，該航司貨運航班自1998年起就已降落在達拉斯，近年來許多公司湧入當地，經濟和人口大幅增長，長榮航空公司決定開始營運客運航班。飛往達拉斯/福和市的新航班也將補充2015年7月開通的飛往休士頓George Bush洲際機場 (IAH) 的航班。

長榮航空強調，新航線航班時刻將使乘客能夠在清晨抵達台灣，從而可轉乘亞洲的後續航班，包括其在東北亞和東南亞的廣泛網路。新增的中轉銜接航線「將有助於吸引商務旅客及遊客來台轉，有效發揮台灣中轉樞紐的價值與特色」。除了10月新增的達拉斯/福和市及休士頓洲際機場航線外，長榮還計畫新增芝加哥歐海爾國際機場（ORD）、紐約甘迺迪國際機場（JFK）、洛杉磯國際機場（LAX）、舊金山 國際機場（SFO）及西雅圖 -塔科馬國際機場（SEA）的航班。

新增達拉斯/福和市航線後，長榮航空每周將有376個航班飛往美國，單程共11萬1170個座位。根據Cirium數據，今年12月台北飛往洛杉磯和舊金山的單程航班數量都是各93個，是長榮航空最繁忙的航線。然而，西雅圖-塔科馬國際機場則是長榮使用全新787夢幻客機最多的機場；根據ch-aviation介紹，長榮機隊共有七架787-9和12架787-10飛機。至少還有11架飛機即將交付。

除長榮航空外，中華航空、達美航空、星宇航空和美國聯合航空今年冬季也將增加往返美國各個城市和台北航班，其中四家航空公司將飛往舊金山和西雅圖-塔科馬。達美航空將提供從西雅圖-塔科馬飛往台北的航班，聯合航空體會從舊金山和關島Antonio B. Won Pat國際機場（GUM）飛往台北的航班。Cirium引述美國交通部（DOT）的數據顯示，2024年第四季度，從美國飛往台灣的航班平均客座率為78.52%，其中長榮航空和達美航空在這三個月期間的平均客座率最高是81.52%，最低是64.61%。

這些數據凸顯亞洲至美國航班的強勁需求。這些乘客中相當一部分是商務人士，這是長榮航空非常重視的市場。因此，長榮推出BizFam，為各行各業的企業客戶提供服務，提供無縫、全面的旅行管理平台。該計畫填補了商務旅行行業的空白，企業可有效管理員工旅行安排、追蹤獎勵並提供免費航班、升級和個人化服務等專屬福利。