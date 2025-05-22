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支持參院推翻紐森電車政策 共和黨「讓加州負擔得起」

洛杉磯訊
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愈來愈多電車上路，許多人擔憂加州電車充電站不足。（NBC 4電視台畫面）
愈來愈多電車上路，許多人擔憂加州電車充電站不足。（NBC 4電視台畫面）

美國聯邦參議院22日表決通過，推翻加州州長紐森（Gavin Newsom）提出、預計自2035年起全面禁售燃油車的命令。對此，加州州參議員、參議會交通委員會副主席史崔克蘭（Tony Strickland）強烈反對，批評該政策「加劇民生壓力」，並呼籲應「讓加州再度負擔得起」，給予消費者選擇權，而非被迫購買高價電動車

史崔克蘭指出，美國目前車貸違約情況嚴重，Axios報導顯示，違約率已達「歷史新高」。根據Kelley Blue Book統計，一輛新電動車均價接近6萬美元，二手電動車亦需4萬美元。他質疑，政府不應將消費者引導至他們難以負擔的選項，最終陷入財務困境，「既不公平，也不合理」。

他進一步表示，加州要在2035年前達成1500萬輛電動車上路的目標，將面臨電網承載力不足的問題。屆時，若大量車主同時充電，將造成輪流停電，顯示加州目前電力供應根本無法支撐如此規模的轉型。他以能源委員會成員身分強調，在電力系統尚未完善前強制推動電動化政策，實屬「魯莽」。

針對此事，史崔克蘭與多位議員聯名致函加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）和謝安達（Adam Schiff），呼籲支持廢除加州禁售燃油車命令。信中指出，加州在夏季高峰時段早已無法維持穩定供電，此時實施提高用電需求的政策，恐進一步惡化民生問題。

根據華爾街日報17日報導，通用汽車（GM）正積極遊說聯邦層級，反對加州禁燃政策。CalMatters則在2月指出，加州電動車銷售進度落後目標；該媒體於2024年曾警告，加州政府訂下2030年前建置100萬個充電站的目標，「不切實際」且「難以完成」。

加州 電動車 參議員

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