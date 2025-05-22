洛杉磯AI+網紅電商選品會 台灣美食茶飲吸睛

洛杉磯AI+網紅電商百萬粉絲網紅選品會,近百名南加州當地網路博主現場體驗。（記者張宏／攝影）

日前在洛杉磯舉辦的AI +網紅電商 選品會上，近百名在地網路博主與南加 華人貿易物流公司和廠商面對面交流，其中來自台灣的三統漢菓子以創意流心酥和鳳凰酥搭配台灣茶吸睛。

活動現場分成不同的展示間和區域，28個主題屋展示產品，同時方便網紅拍照分享。來自台灣的零食品牌三統在現場泡好台灣高山茶，擺上各式漢菓子，吸引不同族裔網紅聚集在攤位前試吃，一邊吃一邊大呼口味特別且好吃。發言人陳瑋鴻表示，他們是首次參與美國選品活動，三統是來自台北有40年資歷的漢餅老品牌。第一代老闆曾經赴日本學習西點麵包技術，第二代研發減糖減油配方， 讓口感變得爽口無負擔。其主要面向中青年女性群體，屬於吃過一次就難忘的產品。為長遠發展，因此來美國市場推廣，希望讓更多人認識和品嚐台灣美食。這次帶來的都是其獲獎產品，包括芋泥流心、芋泥麻薯、鳳梨酥、鳳凰蘇和牛軋餅乾，全部手工製作，口感上更符合年輕人追求新鮮和美味的味蕾需求。

活動主辦方Xavvi公司執行長Peter Wu表示，現場有28個主題屋，每周六都會舉辦選品會，所選擇單品都有受歡迎潛質，涵蓋母嬰、寵物、運動、居家等多個門類。目的是幫助台灣和中國廠家更好開拓海外市場，提升業務效率和競爭力。打破傳統電商平台的中心化模式，通過跨境電商和AI技術的結合，實現商家、網紅和消費者之間的直接連接，降低交易成本，提高運營效率。不僅為品牌商家提供更廣闊市場機會，也為網紅創作者創造更多流量變現渠道。