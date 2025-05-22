我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅酒比白酒更有益健康？專家這麼說

財政部：明年起停止鑄造1分硬幣

洛杉磯AI+網紅電商選品會 台灣美食茶飲吸睛

記者張宏/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯AI+網紅電商百萬粉絲網紅選品會,近百名南加州當地網路博主現場體驗。（記者張宏／攝影）
洛杉磯AI+網紅電商百萬粉絲網紅選品會,近百名南加州當地網路博主現場體驗。（記者張宏／攝影）

日前在洛杉磯舉辦的AI+網紅電商選品會上，近百名在地網路博主與南加華人貿易物流公司和廠商面對面交流，其中來自台灣的三統漢菓子以創意流心酥和鳳凰酥搭配台灣茶吸睛。

活動現場分成不同的展示間和區域，28個主題屋展示產品，同時方便網紅拍照分享。來自台灣的零食品牌三統在現場泡好台灣高山茶，擺上各式漢菓子，吸引不同族裔網紅聚集在攤位前試吃，一邊吃一邊大呼口味特別且好吃。發言人陳瑋鴻表示，他們是首次參與美國選品活動，三統是來自台北有40年資歷的漢餅老品牌。第一代老闆曾經赴日本學習西點麵包技術，第二代研發減糖減油配方， 讓口感變得爽口無負擔。其主要面向中青年女性群體，屬於吃過一次就難忘的產品。為長遠發展，因此來美國市場推廣，希望讓更多人認識和品嚐台灣美食。這次帶來的都是其獲獎產品，包括芋泥流心、芋泥麻薯、鳳梨酥、鳳凰蘇和牛軋餅乾，全部手工製作，口感上更符合年輕人追求新鮮和美味的味蕾需求。

活動主辦方Xavvi公司執行長Peter Wu表示，現場有28個主題屋，每周六都會舉辦選品會，所選擇單品都有受歡迎潛質，涵蓋母嬰、寵物、運動、居家等多個門類。目的是幫助台灣和中國廠家更好開拓海外市場，提升業務效率和競爭力。打破傳統電商平台的中心化模式，通過跨境電商和AI技術的結合，實現商家、網紅和消費者之間的直接連接，降低交易成本，提高運營效率。不僅為品牌商家提供更廣闊市場機會，也為網紅創作者創造更多流量變現渠道。

前TikTok南加市場專員Yevgeniy Malyarchuk表示，因為有先進的AI技術支持，通過智能算法，平台能夠精準匹配商家產品與適合的網紅推廣者，同時為創業者提供智能化的運營工具和決策支持。這種創新模式不僅提高跨境電商的效率，也為整個行業帶來新氣象。

活動主辦方Peter Wu介紹活動宗旨。（記者張宏／攝影）
活動主辦方Peter Wu介紹活動宗旨。（記者張宏／攝影）
AI+網紅電商百萬粉絲網紅選品會日前在洛杉磯舉辦，Xavvi公司CFO Sunn...
AI+網紅電商百萬粉絲網紅選品會日前在洛杉磯舉辦，Xavvi公司CFO Sunny陳（左二）和眾網紅和來賓合影。（記者張宏／攝影）
來自台灣的三統漢菓子以創意流心酥和鳳凰酥搭配台灣茶吸睛。（記者張宏／攝影）
來自台灣的三統漢菓子以創意流心酥和鳳凰酥搭配台灣茶吸睛。（記者張宏／攝影）
日前在洛杉磯舉辦的AI+網紅電商百萬粉絲網紅選品會上雲集近百名南加州當地網路博主...
日前在洛杉磯舉辦的AI+網紅電商百萬粉絲網紅選品會上雲集近百名南加州當地網路博主，現場大家展望未來的新模式。（記者張宏／攝影）
有商家直接搬來其按摩放鬆床讓博主們親身實踐。（記者張宏／攝影）
有商家直接搬來其按摩放鬆床讓博主們親身實踐。（記者張宏／攝影）

電商 AI 南加

上一則

淘金一次10元寶物可帶回家 逛加州11古鎮尋百年發財夢

延伸閱讀

全美最具多元美食城市評選 紐約不是第一

全美最具多元美食城市評選 紐約不是第一
加州75個宜居城市 洛杉磯縣最佳僅第29名

加州75個宜居城市 洛杉磯縣最佳僅第29名
剛升格二寶媽 百萬網紅驚爆3歲子溺斃

剛升格二寶媽 百萬網紅驚爆3歲子溺斃
新聞評論／賴執政周年 社運退散，側翼新寵，網紅治國

新聞評論／賴執政周年 社運退散，側翼新寵，網紅治國
東谷市美食節登場 體驗多國餐點文化

東谷市美食節登場 體驗多國餐點文化
僑委會台灣美食巡迴 拉斯維加斯主流政要大啖稱好吃

僑委會台灣美食巡迴 拉斯維加斯主流政要大啖稱好吃

熱門新聞

秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
屋崙華裔混血三胞胎姊妹同一天同所大學畢業，不但獲得的學位相同，還將進入同一家公司就職。（電視新聞截圖）

華裔3胞胎從上學到就業 人生軌跡驚人相似

2025-05-19 22:46
床蝨侵襲後，需進行深度清潔。（路透）

進飯店房間務必先做這事 行李箱暫不放地毯上

2025-05-21 13:43
電動車在充電。（取自Pexels@Philippe WEICKMANN）

電動車、汽油車誰划算 綜合大比拚

2025-05-15 17:51

超人氣

更多 >
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」
訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執

訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執
19歲大學生賺翻 打敗華爾街只靠簡單一招

19歲大學生賺翻 打敗華爾街只靠簡單一招