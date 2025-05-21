我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

19歲大學生賺翻 打敗華爾街只靠簡單一招

500萬美元買永久居留權 川普金卡官網1周內上線

華女毒計害丈夫 騙「家暴綠卡」+財產

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

「家暴綠卡」是移民法中一項重要的保護措施，幫助因家庭暴力陷入困境的移民獲得合法身分。有律師日前指出，一些不法人士正在利用這項法律，通過偽造家暴證據，騙取家庭財產、綠卡。這些以身試法者中，不乏華人。

劉龍珠律師表示，曾有華女故意設計陷阱，通過惹怒丈夫並誘使其家暴，之後打電話報警，試圖申請「家暴綠卡」。他說，「不法分子正在利用法律漏洞，謀取移民福利。」

家暴綠卡，指的是通過「家庭暴力防治法案」（VAWA）獲得永久居民身分的途徑。家暴綠卡允許家庭暴力受害者，在沒有施暴者參與情況下，申請合法身分。此法案本意，是讓受害者不再因移民身分受施暴者要脅。政策同樣適用男性和兒童。

許多因家庭暴力受到傷害的移民，因此法受益，但也有不法之徒趁機謀取利益。律師陳勁松證實這種情況的存在，「現在的婚姻綠卡申請，出現讓人十分擔憂的現象，有些人知道如果能向移民局證明，公民配偶對自己有家暴歷史，就可以不必保持婚姻關係且很快拿到綠卡。臨時綠卡轉正時，也不需要公民配偶共同簽字I-751表。」

陳勁松指出，甚至有不良人士，鼓勵申請人創造「被家暴」，然後報警抓公民配偶進監獄，留取證據以申請家暴綠卡，「這一現象十分惡劣、可怕。」陳勁松警告，「法律不是兒戲，若越界，不僅綠卡可能成泡影，還會涉欺詐、陷害，面牢獄之災」。陳勁松奉勸這些不法之徒，綠卡誠可貴，自由價更高。

劉龍珠特別提到，去年有一起涉及600多名非美國公民的婚姻欺詐案，就有專門的中介教唆申請者提告公民配偶「家暴」，企圖利用VAWA申請綠卡。劉龍珠提醒，如果婚姻關係本就脆弱，配偶突然言語挑釁、刻意激怒，就需要提高警惕，「對方可能想借此機會報警，最終不僅合法身分到手，還可能分割家庭財產，實現綠卡、財產雙收」。

還有一種情況，夫妻雙方存在真實婚姻關係，但長期感情不合，可能導致公民配偶不配合申請綠卡。面對這種情況，申請人不要試圖通過「家暴綠卡」獲取身分，因為有合法途徑可以走。

陳勁松認為，公民配偶不配合，比如不出席面談、表格不簽字，確實會讓綠卡申請變得困難，但不是完全斷了可能。要看具體審理的移民官，是否理解這是真實的婚姻，由於公民配偶刻意刁難，導致申請人難以拿到綠卡。「關鍵是申請人須用大量證據，說明婚姻是真實的，只是後來公民配偶刻意不讓申請人拿到綠卡，以便控制申請人。」

陳勁松提到，公民配偶不配合的情況，還經常出現在臨時綠卡轉正時，「假如申請人此時提出離婚，選擇單獨遞交I-751轉正申請表，只要有足夠證據證明婚姻真實，是公民配偶故意刁難，移民官仍然會批准臨時綠卡轉正。」

綠卡 移民 美國公民

上一則

風靡全球杜拜巧克力 Trader Joe's全美首上架僅售3.99

延伸閱讀

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
綠卡丹心（四）

綠卡丹心（四）
婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺

婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺
結婚綠卡陷阱多 華女遇敲詐人財兩失

結婚綠卡陷阱多 華女遇敲詐人財兩失
假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係
黃石公園車禍警惕 行前問明保險

黃石公園車禍警惕 行前問明保險

熱門新聞

秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
通過假結婚申請綠卡，最近價格飆漲至15萬美元。(示意圖，取材自Pexels)

婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺

2025-05-14 13:49
電動車在充電。（取自Pexels@Philippe WEICKMANN）

電動車、汽油車誰划算 綜合大比拚

2025-05-15 17:51

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
「國民媳婦」朱媛媛抗癌近五年後去世 丈夫發訃告

「國民媳婦」朱媛媛抗癌近五年後去世 丈夫發訃告
訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執

訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執