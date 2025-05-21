僅3.99 Trader Joe's將上架全球超火的杜拜巧克力

Trader Joe's一名員工爆料，即將在26日上架迪拜巧克力。（Sasha Yermakov視頻截圖）

近幾年火遍大江南北的杜拜（另譯迪拜）巧克力，即將在美國超市上架了！根據Trader Joe's 員工爆料，這款巧克力最快將在26日與民眾見面。

根據TastingTable網站，Trader Joe's員工Sasha Yermakov 19日在TikTok發文，稱一款杜拜巧克力，即將在商店限時出售。視頻顯示，這款巧克力是由Patislove公司生產的杜拜巧克力。外殼為黑巧克力，裡面包裹開心果醬和碎屑小麥餅（kataifi）。

Patislove公司是一家專門製作巧克力的品牌，該公司近日也於Instagram帳號，發布將在美國上市杜拜巧克力的信息。雖然每一家Trader Joe's上架這款巧克力的時間略有差別，但民眾可以下周開始，留意本地商店是否上架。此外，這款巧克力僅售3.99美元，相比其他品牌，價格很實惠。

根據Sasha Yermakov視頻，這款杜拜巧克力限時出售，只會上架一段時間，喜歡巧克力的民眾千萬不要錯過。

杜拜巧克力最近兩年走紅，這款巧克力最早是由杜拜甜品品牌Fix Dessert Chocolatier研發出售，後來通過社群媒體 走紅。杜拜巧克力外殼採用黑巧或牛奶巧克力，內餡為鮮綠色的開心果醬、開心果仁以及碎屑小麥餅製成，口感層次豐富，香甜可口。其中碎屑小麥餅是中東甜品常用的配料，口感酥脆。