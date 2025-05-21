我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升 道指跌逾800點

讓Zillow愛上你的房子 房產專家揭讓估值推升秘訣

南加高檔社區見「地獄屋」 惡臭怪行多年未解

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
這間「地獄屋」被大樹、大量家具、碎片和幾輛汽車遮擋。（圖片來自KTLA電視台）
這間「地獄屋」被大樹、大量家具、碎片和幾輛汽車遮擋。（圖片來自KTLA電視台）

洛杉磯西木區（Westwood）一處高檔住宅區近日深陷治安與衛生危機，居民投訴社區內一棟住宅長期遭不明人士闖入、占據、甚至淪為毒品與賣淫場所。街坊鄰居苦不堪言，形容該處為「地獄屋」（Hell House），但市府與警方多次被求助卻遲未作為，引發民怨。

該住宅鄰近Santa Monica Blvd.與Westfield Century City購物中心，據稱為一對兄妹共同持有。居民指出，這棟房屋吸引源源不絕的陌生訪客，且大多數人帶來的是問題與混亂，包括公共場所小便、毒品活動、翻牆入侵、非法占據，甚至疑似從事性交易行為，屋外堆滿垃圾，異味撲鼻。

「我們住在這裡以來，他們就是社區的亂源，」鄰居艾咪高登（Amy Gordon）接受KTLA採訪時表示。「但過去10至12個月情況變得更加糟糕，他們是囤積狂，已經把房子堆滿而無法居住，只能改睡車上。」

居民說，這對兄妹常年行為詭異，不但造成整條街道氛圍惡化，還威脅到鄰里的安全。「整個社區都被攪亂了，」高登表示。「街上都是毒品器具，這裡對面就是一所學校和家庭牙科診所。」

另一位鄰居莉文斯頓（Carrie Livingston）表示，她甚至曾致電成人保護服務機構，希望能對兄妹伸出援手，「冬天時，他們整晚開著車子引擎，只為取暖過夜。」

居民指出，他們已多次聯絡警方與市議員辦公室，但都得到「無法處理」的回應。一些居民認為該房屋已構成健康與火災安全的重大威脅。目前已有鄰居對這對兄妹提出限制令，同時也蒐集超過150個簽名，提交給洛杉磯市議員Katy Yaroslavsky，要求市府介入調查與處理。

莉文斯頓表示，為了防止入侵者再次翻牆，她已花費數千美元重建自己家的圍籬。但入侵者仍不時在她的院子裡丟棄酒瓶與雜物。住在隔壁的葛拉漢莉文斯頓（Graham Livingston）說，他們小時候就知道這個「怪怪的鄰居」，但事情真正變嚴重是在最近幾年。

針對鄰居的控訴，這對兄妹也接受KTLA訪問，反駁鄰居所言是「誣衊」。他們表示，真正的問題是房子在他們外出購物或辦事時遭人闖入，「每次我們不在家的時候，他們就進來，我們有報警，但也沒人來處理。」他們承認有時會在車上過夜，但強調這是為了看守房屋、防止再次遭侵。兩人認為，鄰居與市府對他們的針對與譴責，已侵犯他們的基本權利。

目前居民仍持續向市府施壓，希望當局能依「房屋法」程序認定該物業不適居住，予以強制清除，還給社區一個安寧環境。

洛杉磯

上一則

橙縣女涉工傷詐領60萬美元 被控15項重罪最高恐囚22年

延伸閱讀

布碌崙遊民所抗議遭捕 5人撤案 社區歡慶

布碌崙遊民所抗議遭捕 5人撤案 社區歡慶
數千火毀地產 重建或賣地居民舉棋不定 好多華人想買

數千火毀地產 重建或賣地居民舉棋不定 好多華人想買

啟揚文化中心慶亞太月 音樂會吸引百人參與

啟揚文化中心慶亞太月 音樂會吸引百人參與
表彰亞太傳統月傑出代表 多位華人領袖獲獎

表彰亞太傳統月傑出代表 多位華人領袖獲獎
聖塔克拉拉推動「PEACE計畫」促進警民交流

聖塔克拉拉推動「PEACE計畫」促進警民交流
Claremont全新社區Descanso Walk 樣品屋開放參觀

Claremont全新社區Descanso Walk 樣品屋開放參觀

熱門新聞

秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
通過假結婚申請綠卡，最近價格飆漲至15萬美元。(示意圖，取材自Pexels)

婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺

2025-05-14 13:49
電動車在充電。（取自Pexels@Philippe WEICKMANN）

電動車、汽油車誰划算 綜合大比拚

2025-05-15 17:51

超人氣

更多 >
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
「國民媳婦」朱媛媛抗癌近五年後去世 丈夫發訃告

「國民媳婦」朱媛媛抗癌近五年後去世 丈夫發訃告