南加高檔社區見「地獄屋」 惡臭怪行多年未解

這間「地獄屋」被大樹、大量家具、碎片和幾輛汽車遮擋。（圖片來自KTLA電視台）

洛杉磯 西木區（Westwood）一處高檔住宅區近日深陷治安與衛生危機，居民投訴社區內一棟住宅長期遭不明人士闖入、占據、甚至淪為毒品與賣淫場所。街坊鄰居苦不堪言，形容該處為「地獄屋」（Hell House），但市府與警方多次被求助卻遲未作為，引發民怨。

該住宅鄰近Santa Monica Blvd.與Westfield Century City購物中心，據稱為一對兄妹共同持有。居民指出，這棟房屋吸引源源不絕的陌生訪客，且大多數人帶來的是問題與混亂，包括公共場所小便、毒品活動、翻牆入侵、非法占據，甚至疑似從事性交易行為，屋外堆滿垃圾，異味撲鼻。

「我們住在這裡以來，他們就是社區的亂源，」鄰居艾咪高登（Amy Gordon）接受KTLA採訪時表示。「但過去10至12個月情況變得更加糟糕，他們是囤積狂，已經把房子堆滿而無法居住，只能改睡車上。」

居民說，這對兄妹常年行為詭異，不但造成整條街道氛圍惡化，還威脅到鄰里的安全。「整個社區都被攪亂了，」高登表示。「街上都是毒品器具，這裡對面就是一所學校和家庭牙科診所。」

另一位鄰居莉文斯頓（Carrie Livingston）表示，她甚至曾致電成人保護服務機構，希望能對兄妹伸出援手，「冬天時，他們整晚開著車子引擎，只為取暖過夜。」

居民指出，他們已多次聯絡警方與市議員辦公室，但都得到「無法處理」的回應。一些居民認為該房屋已構成健康與火災安全的重大威脅。目前已有鄰居對這對兄妹提出限制令，同時也蒐集超過150個簽名，提交給洛杉磯市議員Katy Yaroslavsky，要求市府介入調查與處理。

莉文斯頓表示，為了防止入侵者再次翻牆，她已花費數千美元重建自己家的圍籬。但入侵者仍不時在她的院子裡丟棄酒瓶與雜物。住在隔壁的葛拉漢莉文斯頓（Graham Livingston）說，他們小時候就知道這個「怪怪的鄰居」，但事情真正變嚴重是在最近幾年。

針對鄰居的控訴，這對兄妹也接受KTLA訪問，反駁鄰居所言是「誣衊」。他們表示，真正的問題是房子在他們外出購物或辦事時遭人闖入，「每次我們不在家的時候，他們就進來，我們有報警，但也沒人來處理。」他們承認有時會在車上過夜，但強調這是為了看守房屋、防止再次遭侵。兩人認為，鄰居與市府對他們的針對與譴責，已侵犯他們的基本權利。

目前居民仍持續向市府施壓，希望當局能依「房屋法」程序認定該物業不適居住，予以強制清除，還給社區一個安寧環境。