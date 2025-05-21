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橙縣女涉工傷詐領60萬美元 被控15項重罪最高恐囚22年

洛杉磯訊
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布朗因涉嫌詐領工傷賠償金遭檢方起訴，期間她聲稱因傷無法工作，卻被發現參加音樂節跳舞、飲酒，並從事滑雪與跑步等活動。（取自ABC7新聞畫面）
布朗因涉嫌詐領工傷賠償金遭檢方起訴，期間她聲稱因傷無法工作，卻被發現參加音樂節跳舞、飲酒，並從事滑雪與跑步等活動。（取自ABC7新聞畫面）

據ABC7電視台報導，橙縣威斯敏斯特市(Westminster)前警員布朗(Nicole Brown)自稱因公受傷、無法工作，卻被發現參加音樂節跳舞、滑雪、跑步，與其申報傷情明顯不符。她涉嫌詐領超過60萬美元的工傷賠償金及醫療費用，遭檢方以15項重罪起訴，最高恐面臨22年刑期。其繼父舒曼(Peter Gregory Schumann)雖為執業律師，也被控協助詐欺，若罪名成立，最高將面臨8年刑期。

地方檢察官指出，布朗於2022年3月報稱在勤務中頭部受傷，經急診檢查後獲准休假。數日後，她宣稱患有創傷性腦損傷、暫時喪失工作能力，並持續申請工傷福利，期間共領取逾60萬美元補助款項。

橙縣檢察長辦公室發言人艾迪斯（Kimberly Edds）表示，布朗其後被發現現身驛馬鄉村音樂節（Stagecoach Country Music Festival）跳舞飲酒，亦多次從事滑雪、跑步及前往迪士尼樂園等活動，她的行為與申報內容明顯不符。 「一名警察若做出這樣的行為，實在令人厭惡。」

此外，檢方指出，舒曼為保險公司辯護的執業律師，被控協助其繼女策畫詐欺行為，並曾代表她與警局和案件經理會面，聲稱她視力受損、需長期待在黑暗空間。但檢方發現，布朗同時修讀線上碩士學位課程，顯示其視力與專注力均無重大限制。目前案件仍在審理中，兩人均面臨重刑風險。

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