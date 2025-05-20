南加野火災民賣地或重建舉棋不定 華人想買

民眾在自家的前院上竪起「Altadena Not for Sale」的牌子，表達對這個社區的熱愛和留戀。（記者楊青／攝影）

伊頓野火災後四個半月，災區重建緩慢啟動。當地災後房地產市場面臨嚴峻挑戰，在大部居民渴望加速重建、重新開始新生活的同時，不少住家因種種原因乾脆掛牌求售。在重建與賣地之間，留與走，舉棋不定。

根據洛杉磯 縣和洛杉磯市統計數據，今年1月7日的兩場野火，燒毀艾塔迪那及其附近地區和寶馬山超過1萬2000棟建築，總損失高達300億美元。其中伊頓災區火毀9400棟建築，包括將近6000戶民宅。但統計到5月19日，只有9戶人家獲得重建許可；與此同時，僅艾塔迪那當地，掛牌求售的火毀土地，已上升到超過90戶。

「我們已連續超過60天沒有休息，每天工作」，在伊頓災區一處民房清理廢墟的工人阿布拉罕表示，這兩月中他們的工程隊已陸續清理近20個廢墟，「每戶至少花兩至三天」，他說，即便是最小的廢墟，也能清出30多大卡車的垃圾，工程量相當大。

清理垃圾後，工作人員還負責平整土地，畫出地界，然後在各家門前掛上「完成」的牌子。「大多數居民都願意重建，搬回來住」，阿布拉罕說，他數月來在當地工作，很多居民告訴他，火災前已在當地居住幾十年，喜歡當地社區，捨不得搬走。

記者在當地看到，許多社區幾乎一半的火毀廢墟已完成清理，但依然看得到未清理的廢墟上殘垣斷壁，慘不忍睹。一些民眾在自家前院竪起「Altadena Not for Sale」的牌子，表達對社區的熱愛和留戀。一些居民表示，他們因為年事已高，孩子另立門戶，無力打理重建，所以乾脆賣地養老；一位居民表示，這些年保險 公司不斷提價，他乾脆取消保險「裸奔」，沒想到一場大火燒掉房子，也燒掉了他的一切，只好賣地。部分居民表示，擔心重建周期太長，決定換地方生活；更多居民表示，走與留，目前仍在觀望中，看看再說。

巴沙迪那、艾塔迪那地區華人 地產經紀林珊珊表示，數月來對這片災區的房地產市場有興趣的華人愈來愈多，包括南加州本地居民和一些開發商，一些海外投資人也來問價。

「作為本地幾十年的老居民，我確實不想這個傳統社區變成蒙特利公園市或阿罕布拉」，白人居民亞當表示，火災燒毀房屋後，他和家人一致決定要重建家園，「因為我們實在喜歡這裡的社區環境，傳統、自然、古樸、安靜，有城市特點」，不過他也表示，非常理解自由市場，有錢進場，沒錢出局，他的鄰居中一些人因為沒有保險，災後不得不賣地搬家。