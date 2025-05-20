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家得寶被抓日工遣返令取消 法庭文件曝突襲更多內幕

洛杉磯訊
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Home Depot 4月22日遭聯邦特工突襲，十多名臨時工被抓。（KTLA5電視台）
Home Depot 4月22日遭聯邦特工突襲，十多名臨時工被抓。（KTLA5電視台）

聯邦特工今年4月曾突襲南加波莫那市（Pomona）家得寶（Home Depot）停車場，拘留多名日薪工人，引起廣泛關注。國土安全部日前宣布，取消在此次突襲行動中被捕的3名無證移民的快速遣返令，法庭文件顯示，該行動並不在原計畫內。

根據聖伯納汀諾太陽報（San Bernardino Sun）報導，南加大法學教授Niels W. Frenzen稱，國土安全部19日取消對本案3名無證移民的快速遣返令，他們分別是來自瓜地馬拉（Guatemalan）的Jesus Domingo-Ros、Edwin Roberto Juarez和Yoni Ronaldo Garcia。

地方法官Dana M. Sabraw16日簽發臨時限制令，指出聯邦執法人員在家得寶停車場攔截無證移民的方式、以及準備采用的加速遣返程序合法性，這些都存在重大疑問。法官Sabraw要求案件審理期間暫停遣返，並在長達11頁的限制令中強調，執行移民法雖重要，但不應凌駕於維護憲法保障的公共利益之上。

4月22日，聯邦特工在位於波莫那S. Towne Ave. 2707號的家得寶門停車場，拘捕十餘名無證勞工。這起事件引發擔憂和憤怒，人們示威抗議針對「無辜平民」的執法行為。一名目擊者痛哭表示，「我們來到這里只為養活自己和家庭。」

法庭文件進一步顯示，此次突襲行動並非邊境巡邏隊原定計畫。執法人員當天前往波莫那，本為追捕墨西哥籍移民理發師Martin Majin-Leon。對理發師實施逮捕後，邊境巡邏隊轉道家得寶停車場，對日薪工人進行突襲行動。當時在現場等待臨時工作的勞工四散逃離，3名瓜地馬拉籍無證移民被攔截盤查後被捕。截至19日下午，這3人仍被拘押在南加Calexico的ICE拘留中心。

法官Sabraw對這起案件提出質疑，認為法律文件未充分解釋，執法人員如何通過「自願接觸」確認當事人移民身分，當人們逃離時如何實現「自願」接觸？並指出，現有事實不足以判定執法人員接觸過程合法性，更無法確認拘留行為是否具備合理懷疑依據。

ICE官員聲稱3人入境未滿一年適用加速遣返程序，但波莫那經濟機會中心(Pomona Economic Opportunity Center)證實，他們實際在美居住已超過兩年。法官指出，加速遣返程序傳統上僅適用於邊境地區非法入境者，但本案的當事人是在受憲法保護的美國境內被攔截。

人們示威抗議針對「無辜平民」的執法行為。（KTLA5電視台）
人們示威抗議針對「無辜平民」的執法行為。（KTLA5電視台）

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