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吸毒男現身南加公園 警察面前狂砸路人車輛

洛杉磯訊
一名男子正在襲擊一輛正準備離開公園的汽車。（厄普蘭市警察局）
一名男子正在襲擊一輛正準備離開公園的汽車。（厄普蘭市警察局）

加州聖伯納汀諾縣（San Bernardino）厄普蘭市（Upland）18日早上發生一起暴力事件，一名疑似吸毒男子在公園內對一輛轎車瘋狂攻擊，驚悚畫面被警方釋出，引發關注。

（視頻來源：厄普蘭市警察局 視頻後製：記者朱敏梓）

根據厄普蘭市警局（Upland Police Department）19日公布的警員隨身攝影機畫面，事發當時約在早上9時30分左右，一名赤裸上身的男子突然開始對一輛紅色Altima轎車拳打腳踢，並最終用拳頭擊碎車輛後擋風玻璃。影片中可見，兩輛警車正從左右兩側接近，但男子依舊肆無忌憚地破壞車輛。

警方表示，這起事件發生於當地一座「家庭友善公園」，當時受害家庭正在享受戶外時光，卻無端遭遇襲擊。「一名吸毒男子自以為是硬漢，竟然偷襲一名正在公園遊玩的民眾，」警方在社群平台X上表示。

影片顯示，該名男子用高踢踹擊轎車後側車身，造成明顯凹陷，隨後在車輛啟動試圖離開之際，男子突然加速奔跑並跳起，用右拳猛力朝車尾擋風玻璃砸下，打出警方所形容的「最後一擊」。

目前，該名男子的身分尚未公開，事件調查仍在進行中。警方呼籲民眾若有更多資訊，請與厄普蘭市警局聯繫。

加州 南加

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