入住賭城小心床蝨 已2知名酒店被告

遭顧客提起訴訟的盧克索酒店與賭場。（神劍酒店官網）

FOX 11電視台報導，位於拉斯維加斯大道上的金銀島酒店（Treasure Island）和神劍酒店與賭場（Luxor Hotel & Casino），4月21日遭客人提起三起訴訟，指控住宿期間被床蝨叮咬。

根據KLAS-TV報導，洛杉磯 居民布魯斯（Teresa Bruce）對金銀島酒店提起訴訟。訴訟指出，她在2024年6月20日至23日期間入住該酒店，曾向酒店管理層反應問題，隨後被安排換至另一間客房。然而在入住第二間客房後，她發現自己身上出現更多叮咬痕跡。當飯店檢查她新入住的房間時，根據報導，工作人員確認房內確實有床蝨。

向神劍酒店與賭場提起兩宗訴訟的是去年7月住在該酒店，來自伊利諾州 一對夫妻及另一位顧客。上述事件距永利（Wynn）度假村姐妹酒店，安可拉斯維加斯（Encore）、亞瑟王酒店（The Excalibur）、幻象酒店（The Mirage）及威尼斯人酒店（The Venetian）被爆出床蝨問題已有一年多左右。

根據KLAS調查，內華達州 衛生檢查官員亦在環球度假村（Resorts World）、百樂宮酒店與賭場（Bellagio Hotel and Casino）、希爾頓假日俱樂部及柯夢波丹酒店（The Cosmopolitan of Las Vegas）發現更多類似問題。