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開車壞習慣趕快戒 加州公路巡警出絕招「躲」在車流中

編譯胡立宗、陳盈霖 ／即時報導
加州公路巡警的低調新座駕，100輛Dodge Durango。 （加州公路巡警局提供）
加州公路巡警的低調新座駕，100輛Dodge Durango。 （加州公路巡警局提供）

加州公路巡警局近年採購了400輛Dodge Durango SUV，其中100輛將用於「低調執法」（low-profile patrol），以不顯眼的塗裝，取締危險蛇行、百哩超速，與電玩般的駕駛方式。

低調警車不代表沒有標示，只是巡警局的標示以低亮度的灰色為主，全車色彩為黑、藍、銀、紅，類似民用車輛以便於混入車流、避免提前引發注意，相當於「躲」在車流中，只有在發現危險駕駛等違規行為時，才會鳴笛並亮起全車的紅藍燈、表明身分。

巡警局每輛Dodge Durango成本6萬多美元，來自2022-2023年度預算。除了低調款，另有100輛全白，200輛採用傳統的黑白塗裝。百輛的低調警車，值勤範圍不會包括鄉間的兩線道，且以白天執法為主，特殊狀況下才會在夜間出勤。

公路巡警局局長杜瑞（Sean Duryee）在聲明中表示，低調警車將有重要優勢，在駕駛威脅到其他人的安全前，就先確認並且攔停。第一批25輛將在5月中先行部署在中加與北加的多車道高速公路上，其餘75輛則在6月陸續到位。

25輛的配置區域為：聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）2輛；大佛萊斯諾（Fresno）3台；麥賽德縣（Merced County）2輛；大莫德斯度（Modesto）2台；大沙加緬度8輛，沙加緬度市北區與南區各2輛，東區1輛。

巡警局之所以要增加低調警車，主因還是加州每年發生39萬次車禍，超速占了30%；2024年時速超過100哩的罰單就有1萬8000張。另外，惡性駕駛每天的通報數都在1000件上下。因此局長杜瑞說，「低調執法不是偷偷摸摸，而是執法公不公平的問題，因為攸關性命安全」。

KTLA 5電視台報導，加州公路巡警局使用新型巡邏車隊打擊所謂「電玩風格」（video game-style）駕駛行為。杜瑞在X發布的介紹中表示，「這些巡邏車不同於警方標誌性的黑白警車，它們保留原廠塗裝，可幫助警方融入車流中，抓捕危險駕駛。」

CHP使用特殊標記巡邏車計畫已有40多年，旨在解決特定的交通安全問題。未來將在加州各地部署100輛「下一代SMPV」（next generation of SMPVs），以應對最新威脅，包括超速、尾隨、鑽縫行駛且危害生命的侵略性駕駛行為。

杜瑞說，「當他們看見我們的標記巡邏車時，往往只會短暫地改變行為，新型車輛將幫助我們追究他們責任。」這些Dodge Durango的SMPV車輛配備緊急照明設備，車門印有簡化版的CHP徽章。

儘管車輛安全技術有所進步，加州每年仍報告超過4000起交通死亡事故，「其中大多數是可以預防的，」杜瑞說：「少數侵略性駕駛者對所有人構成威脅。」

加州 北加 SUV

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