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畢業季送現金最好 50元到1000元 應該怎麼給？

畢業季送現金最好 50元到1000元 應該怎麼給？

記者楊青╱洛杉磯即時報導
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驪歌唱響畢業季，給大學畢業的孩子送什麽禮物，不少家長費心思。（記者楊青/攝影）
驪歌唱響畢業季，給大學畢業的孩子送什麽禮物，不少家長費心思。（記者楊青/攝影）

2025美國大學畢業季漸入高峰，畢業生禮品市場競爭激烈，個性化的禮物，最體現送禮的用心，也最受歡迎。

包括數家媒體及畢業禮物市場分析專家，近期紛紛推出自己的2025畢業季禮物清單，尤其為大學畢業生的家長和朋友給出送禮指南。專家表示，從服裝到運動用品，從個性化的餐館禮券到國際機票，從家庭珍藏到集中了大學校園珍貴記憶的八寶箱，從旅行用品到畢業生新工作馬上用得著的辦公室裝飾品，都是給大學畢業生的極好禮物。

Business insider的清單，包括上班族系列工作包、個人便携式旅行箱、旅行消噪音耳機、拍立得相機、別緻的午餐包、高品質的成套餐具、小工具盒、咖啡機、個性化的小鬧鐘、特別的餐點禮卡，綉有大學校名的靠枕、印有大學所在城市名稱的圖畫，以及大學校園地圖、鑲有學校名字的戒指、手鍊、項鍊和酒杯等等，都是不錯的大學畢業生禮物選擇。專家表示，大學畢業生從校園走向社會，從學習轉型工作，家人別出心裁的禮物，將會給他們帶來很多溫馨，比如一個別緻的護照套和旅行箱牌，就能夠讓孩子們在未來的旅行中，感受到來自親人和友人的溫暖。

不過Quorum Federal Credit Union表示，現金一直都是大學畢業生最實惠且最受歡迎的禮物，家長和親友們也不用花那麼多時間準備。他們根據多年的統計給出了今年畢業季的「禮金參考值」，父母給孩子的現金獎勵可以從100美元至1000美元，祖父母可從50美元至500美元，近親從50美元至300美元，遠親從50美元至100美元，較為親近的朋友和同輩親戚建議到25至50美元，都是很好祝賀表達。財金專家強調，「禮金參考值」完全依照個人的經濟條件而調整，哪怕一束鮮花，或幾句發自肺腑的人生體驗，其表達的祝賀和關懷也不亞於1000美元現金。

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