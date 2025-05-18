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黃石公園7死車禍 罹難華人身分公布

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
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黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園附近5月1日發生重大交通車禍，造成7人死亡8人受傷，其中大部分是華人。警方公布死傷者名單，證實其中兩名死者是南加州華人、亞凱迪亞（Arcadia）居民，他們是64歲的李聶（ Li Nie，音譯）、53歲的萬愛鳳（Aifeng Wan，音譯）。加上來自內陸東谷市（Eastvale）的司機兼導遊張宇（Yu Zhang），南加地區共3人在此次事故中不幸罹難。

這起重大交通事故引起華人圈震動，事發時，道奇公羊皮卡和賓士高頂15人座旅遊車在碰撞後發生火災，7人不幸身亡。愛達荷州警局 (ISP) 日前公布六名死者名單，他們分別來自中國、義大利和加州：李建平（Jianping Li，音譯）71歲，女性，中國廣西人；蔣曉明（Xiaoming Jiang，音譯），66歲，女性，中國桂林人； Ivana Wen，28歲，女性，義大利米蘭人。

另外兩名罹難旅客為加州居民，他們是洛杉磯縣亞凱迪亞市居民李聶和萬愛鳳。此外，31歲的司機兼導遊張宇來自南加內陸東谷市，他也不幸在這起車禍中身亡。警方早些時候，將來自上海，56歲的石建（Jian Shi，音譯）列為死者之一，但後來更正，稱石建受傷，在這起事故中倖存。

警方稱，發生碰撞事故的旅遊車內共有14人，其中13名乘客中有12人為中國公民，1人為義大利公民。事故發生後，受傷的倖存者被送往附近醫院搶救治療。道奇公羊皮卡車司機也在這起車禍中死亡，當局早些時候確認，他是25歲的德州居民Isaiah Moreno。

調查人員確定事發時，司機Moreno的皮卡車越過中心線與旅遊車相撞，導致這起致命交通事故發生。警方表示，他們正在繼續調查皮卡車越過中心線的原因。事故發生的20號公路位黃石公園附近，這條高速公路為往返黃石和大堤頓（Grand Teton）國家公園之間提供通道。

黃石公園是美國最大的國家公園之一，每年吸引數百萬遊客。這里有狼、野牛等50多種野生哺乳動物，公園主要位於懷俄明州（Wyoming），但也延伸至蒙大拿州和愛達荷州部分地區。根據國家公園遊客最新綜合數據顯示，2016年黃石公園17%遊客來自美國以外的其他國家，在國際遊客中，34%來自中國，11%來自義大利。

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