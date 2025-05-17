我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州棕櫚泉1生殖診所外爆炸 1死5傷 警：為蓄意行動

轟沃爾瑪藉口漲價 川普：應與中國商量好由誰吞下關稅

南加棕櫚泉生育診所外 汽車爆炸一死四傷

洛杉磯訊
棕櫚泉一家生育診所外17日上午發生汽車爆炸，現場濃煙直竄天際，街道一度封閉，警消人員迅速趕抵處理。（取自Luis Roman Vlog）
棕櫚泉一家生育診所外17日上午發生汽車爆炸，現場濃煙直竄天際，街道一度封閉，警消人員迅速趕抵處理。（取自Luis Roman Vlog）

據abc7電視台報導，南加州棕櫚泉（Palm Springs）一家生育診所外17日上午汽車爆炸，造成一人死亡、至少四人受傷。當地警方表示，爆炸疑為蓄意暴力行為，死者疑為引爆車輛的嫌犯，案發區域多棟建築受損，消防員與緊急應變人員到場處理，目前執法部門仍在深入調查。

棕櫚泉警察局指出，爆炸發生於當地時間上午11時前，地點位於北印第安峽谷路（North Indian Canyon Drive）與東塔切瓦路（East Tachevah Drive）附近。爆炸波及範圍擴及數個街區，多棟建築物受損，其中部分毀損嚴重。該診所隸屬的美國生殖中心（ARC Fertility）指出，工作人員、卵子、胚胎及生殖材料均未受損傷。

ARC於事後聲明中表示：「這是一場突如其來的悲劇事件。得知有民眾傷亡，我們深感悲痛，並向受影響者及其家屬致以最深切慰問。雖然事發突然，但我們將於19日全面恢復運作。」棕櫚泉警察局局長米爾斯（Andy Mills）表示，此次事件為明確的暴力攻擊，呼籲居民如發現可疑物品，應立即報警，切勿接觸或搬動。

司法部長邦迪（Pam Bondi）透過社群媒體表示，聯邦特工已與地方警消協同調查，並強調「針對生育診所的暴力行為是不可原諒的。」

聯邦調查局（FBI）及菸酒火器管理局(ATF)均派遣調查人員、炸彈技術人員與證據反應小組趕赴現場協助，並持續監控周邊安全。加州州長紐森（Gavin Newsom）已聽取相關簡報，州緊急服務辦公室（Cal OES）正與地方和聯邦機構密切協調，提供支援與應變協助。當局持續呼籲居民避開爆炸發生地區北印第安峽谷大道，並配合執法人員調查，以確保社區安全。

棕櫚泉 加州 紐森

上一則

南加東谷美食節登場 連兩日多國餐飲飽口福

延伸閱讀

加州棕櫚泉1生殖診所外爆炸 1死5傷 警：為蓄意行動

加州棕櫚泉1生殖診所外爆炸 1死5傷 警：為蓄意行動
60號公路遊覽車事故 1死32傷

60號公路遊覽車事故 1死32傷
洛城旅遊巴士華人區大車禍 1死2重傷32住院

洛城旅遊巴士華人區大車禍 1死2重傷32住院
棕櫚泉近千萬沙漠豪宅上市 坐擁巨石自然景觀

棕櫚泉近千萬沙漠豪宅上市 坐擁巨石自然景觀
聯邦緝毒署破獲最大規模芬太尼 逮16人、販毒集團首腦落網

聯邦緝毒署破獲最大規模芬太尼 逮16人、販毒集團首腦落網
「打擊芬太尼最大勝利」16人被捕 司法部長：關惡魔島

「打擊芬太尼最大勝利」16人被捕 司法部長：關惡魔島

熱門新聞

律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41
通過假結婚申請綠卡，最近價格飆漲至15萬美元。(示意圖，取材自Pexels)

婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺

2025-05-14 13:49
旅遊巴士與休旅車（SUV）相撞，一人死亡，32人住院，其中兩人情況危急。（截圖至KTLA5電視台視頻）

洛城旅遊巴士華人區大車禍 1死2重傷32住院

2025-05-11 14:32

超人氣

更多 >
4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財

4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃
除草不用跪蹲、除霉不用刷 達人分享最愛用屋外清潔用品

除草不用跪蹲、除霉不用刷 達人分享最愛用屋外清潔用品