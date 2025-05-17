南加棕櫚泉生育診所外 汽車爆炸一死四傷

棕櫚泉一家生育診所外17日上午發生汽車爆炸，現場濃煙直竄天際，街道一度封閉，警消人員迅速趕抵處理。（取自Luis Roman Vlog）

據abc7電視台報導，南加州棕櫚泉 （Palm Springs）一家生育診所外17日上午汽車爆炸，造成一人死亡、至少四人受傷。當地警方表示，爆炸疑為蓄意暴力行為，死者疑為引爆車輛的嫌犯，案發區域多棟建築受損，消防員與緊急應變人員到場處理，目前執法部門仍在深入調查。

棕櫚泉警察局指出，爆炸發生於當地時間上午11時前，地點位於北印第安峽谷路（North Indian Canyon Drive）與東塔切瓦路（East Tachevah Drive）附近。爆炸波及範圍擴及數個街區，多棟建築物受損，其中部分毀損嚴重。該診所隸屬的美國生殖中心（ARC Fertility）指出，工作人員、卵子、胚胎及生殖材料均未受損傷。

ARC於事後聲明中表示：「這是一場突如其來的悲劇事件。得知有民眾傷亡，我們深感悲痛，並向受影響者及其家屬致以最深切慰問。雖然事發突然，但我們將於19日全面恢復運作。」棕櫚泉警察局局長米爾斯（Andy Mills）表示，此次事件為明確的暴力攻擊，呼籲居民如發現可疑物品，應立即報警，切勿接觸或搬動。

司法部長邦迪（Pam Bondi）透過社群媒體表示，聯邦特工已與地方警消協同調查，並強調「針對生育診所的暴力行為是不可原諒的。」

聯邦調查局（FBI）及菸酒火器管理局(ATF)均派遣調查人員、炸彈技術人員與證據反應小組趕赴現場協助，並持續監控周邊安全。加州州長紐森 （Gavin Newsom）已聽取相關簡報，州緊急服務辦公室（Cal OES）正與地方和聯邦機構密切協調，提供支援與應變協助。當局持續呼籲居民避開爆炸發生地區北印第安峽谷大道，並配合執法人員調查，以確保社區安全。