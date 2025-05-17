台美人傳統周蒙市登場 園遊會弘揚台灣文化

2025年台美人傳統周園遊會在蒙特利公園市舉行，開場由各界代表與吉祥物及官將首共同合影留念，象徵文化傳承的世代延續。（記者張庭瑜/攝影）

慶祝亞太裔傳統月，2025年台美人傳統周園遊會17日在蒙特利公園市 （Monterey Park）巴恩斯公園（Barnes Park）熱鬧登場，舞台節目從早到晚，數十個台灣小吃與文化攤位前人流絡繹不絕，許多家庭扶老攜幼三代同歡，現場也吸引了其他族裔民眾共襄盛舉，充分展現台灣文化的多元魅力與社區凝聚力。

本屆活動由台美人傳統周總召宋怡欣籌畫，他表示，能夠與眾人同慶台灣文化是她莫大的榮幸。「台美人傳統周不只是慶典，更是文化認同的實踐與延續。我們希望透過這樣的活動，讓下一代也能理解台灣文化並感驕傲。」

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處紀欽耀處長致詞時指出：「文化就是台灣的力量，園遊會正是一個展現這份力量的平台。」他感謝主辦單位年年用心籌辦，讓台灣文化在美國土地上持續發光發熱。他笑說，今年天氣難得涼爽，「是參加以來最舒服的一次，也象徵我們的努力得到老天爺的祝福。」

台灣會館董事長田詒鴻亦強調，台美人傳統周是社區文化傳承的重要時刻，「不只是吃喝玩樂，更是一場屬於我們文化記憶的再現與集體共鳴。」他感謝所有籌劃者與義工團隊的無私奉獻，也呼籲大家繼續支持會館與未來活動。

聯邦眾議員趙美心年年出席，見證活動從小型社區集會發展為具影響力的大型文化嘉年華。她也提到，美國與台灣應該簽署雙邊租稅協定，強化經濟交流，她已在國會提出相關法案，期盼台美關係更進一步。

活動舞台安排近20組團體連番登台表演，包括醒獅團、Live Oak土風舞社、福爾摩沙小分隊T-Pop熱舞、莉娟雅韻的「台灣心」、「台灣情」系列歌曲、宇清藝術工作坊的舞台劇「劍起風雲女中豪傑」、美音雅樂文化傳承協會演唱「母親台灣的音樂」等，充分展現台灣文化的傳統與現代融合。

洛杉磯小天使合唱團與西區中文兒童合唱團，以清澈童聲演出台語與國語歌曲，贏得觀眾如雷掌聲，成為全場亮點之一。主辦單位特別為孩童設計的兒童繪畫比賽也同日舉行頒獎典禮，得獎小朋友捧著獎狀與獎品，開心地與家人合影。

會場設有數十個美食與文創攤位，販售台灣經典小吃如鹽酥雞、滷肉飯、蚵仔煎、珍珠奶茶、刈包等，不少民眾排隊品嚐，氣氛宛如置身台灣夜市。現場還有販售台灣手工藝品、布包、原住民 飾品、文化書籍與文具，琳瑯滿目，吸引各族裔民眾駐足選購。攤位前有說不同語言的民眾，來自中南美、白人、非裔等多族裔家庭。有不少父母帶著孩子穿著印有台灣圖樣的T恤，聽著台語歌，品嚐台灣味，場面熱鬧溫馨，充分體現台灣文化的親和力與跨族群吸引力。

園遊會亦穿插多場抽獎活動，包括三場「歡樂大抽獎」、一場「兒童大抽獎」及最受矚目的「機票大抽獎」，將活動氣氛推至高潮，不時響起幸運得主的歡呼聲。