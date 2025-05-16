地球上最快樂地方 迪士尼70周年慶樂不可支

白雪公主和小矮人出來巡遊啦。（記者張宏／攝影）

快來迪士尼 快樂吧！加州 迪士尼樂園度假區日前迎來70周年慶典，地球上最快樂地方新增了「彩色快樂世界」（World of Color Happiness），彩繪夜空（Paint the Night）巡遊同時回歸，還有新款美食和各類單品，美不勝收。

（影音來源：記者張宏）

在迪士尼樂園和冒險樂園日前裝點一新，隨處可見藍色、洋紅色和紫色相間的70周年慶典的字樣，來自世界各地的人聚集在這裡見證迪士尼的光輝時刻，慶典將在16日拉開序幕，一系列慶祝活動將持續到明年夏天。在漫長70年的歷史中，加州迪士尼已擴展到兩個主題樂園、三家酒店和迪士尼市中心區。

為慶祝特殊時刻，迪士尼請來了Jonas Brothers演唱其70年慶典主題歌「共慶歡樂」（Celebrate Happy），同時「彩繪夜空」遊行重返迪士尼樂園，色彩繽紛的花車和100多萬盞絢麗LED燈在夜間閃耀，迪士尼經典電影玩具總動員、海底世界和冰雪奇緣的人物紛紛璀璨登場，越夜越美麗。小小世界建築外牆變身魔法畫布，迪士尼樂園的萬千歡樂記憶在此綻放，編織成一個個栩栩如生的光影詩篇。小小世界全新升級，增添墨西哥 彩色小鎮，尋夢環遊記的少年米格爾和他的亡靈犬但丁正等候與世界各地遊客相遇。隨著充滿活力白天巡遊Better Together：皮克斯夥伴慶典也回歸冒險樂園，經典角色將和遊客一起慶祝慶典。

迪士尼還限時供應其特別周年紀念裝飾和產品，從慶典系列到復古風格的Vault系列，總有一款適合各個年齡層的人。米老鼠和米妮換上藍色新裝，70周年主題的食品和飲料種類繁多，包括70多種新品。美食愛好者可品嚐到帶有現代風味的懷舊經典美食和主題糖果等。

冒險樂園的玩具總動員瘋狂遊戲屋讓歡樂加碼，增加遊客互動性，看看誰能衝擊最高命中率。迪士尼樂園的水上景點「蒂安娜的河口冒險」更是成為大眾新寵，排隊至少80分鐘，在夏天體驗一把動靜皆宜的激流勇進。